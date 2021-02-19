Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все — работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы и будем делиться с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова Устала следить за всеми скандалами в Clubhouse

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VIOLET GREY (@violetgrey) Для многих любителей парфюмерии Энди Уорхол известен еще и как человек, обожавший духи. Он писал: «Иногда на вечеринках я пробираюсь в ванную, только чтобы посмотреть, какие у хозяев одеколоны». А историю о том, что художник был похоронен вместе с флаконом Estee Lauder Beautiful, до сих пор используют рекламщики бренда (и их можно понять). Я почти как Уорхол, только во время отсутствия вечеринок разглядываю не настоящие полки, а виртуальные.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝘊𝘖𝘙𝘙𝘐𝘕𝘈 𝘎𝘖𝘜𝘛𝘖𝘚 (@corrinagoutos) Пока Ambush выпускает кейсы для зажигалок (навсегда в моем вишлисте), художница Corrina Goutos делает из зажигалок заколки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МЕРЧ•пошив•дизайн•брендинг (@merchuha) Мини-бренд мерча, к которому я испытываю особо нежные чувства (ношу их NSFW-толстовки «Грубость» и «Нежность» на работу в том числе), выпустил лаконичный ежедневник, идеально описывающий начало 2021 года.

Анна Махорина Нервно всматривается в обувь прохожих на Таганке

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BEVZA (@bevza) Украинский бренд Bevza доказал, что даже коллаборация с финансовой корпорацией вроде Mastercard может быть модной. Никогда бы не подумала, что захочу носить жилетку с брендингом своей банковской карточки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nereja (@n_e_r_e_j_a) Марка фешен-редактора Vogue Светланы Вашеняк Nereja специализируется на апсайкл-шубах, но на этой неделе релизнула брендированные кепки. Легко представляю подобный головной убор в гардеробе 20-летней Кейт Мосс.

Ин Франк Запускает вебинар для начинающих хастлеров

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от WTAPS (@wtaps_tokyo) Идеальная коллаборация для тех, кто постарел еще будучи подростком. WTAPS и Champion выпустили коллекцию базовых вещей в базовых цветах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Osh ®⚡︎✨ (@undercoverosh) Две легенды бразильского футбола — Роналдо и Роналдиньо. Первый разгуливает по бровке в бутсах, второй — в кроссовках Nike Air Max 95 OG Neon. Самая интересная расцветка лучшей модели из семейства Air Max. Change My Mind.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от J. PRESS (@jpressclothiers) Очень долго разглядывал цвета и текстуры на этой фотографии. В последнее время снимки с подобными сочетаниями (к слову, банальными как мир) радуют куда больше, чем лукбуки любого стритвир-бренда.