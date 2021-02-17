Один из самых популярных форматов в инстаграме — страницы с фотографиями, вызывающими ностальгию. Кураторы охотно посвящают аккаунты архивным машинам, одежде, фильмам и сериалам, искусству и много чему еще.

Во-первых, подобные публикации вызывают у пользователей теплые эмоции и желание подписаться. Во-вторых, вспоминать о старом всегда проще, чем придумывать что‑то новое. Один из таких ностальгических аккаунтов, на которые мы советуем подписаться, — @coverjunkie.