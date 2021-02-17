Торжество дизайна и бесконечный источник вдохновения.
Один из самых популярных форматов в инстаграме — страницы с фотографиями, вызывающими ностальгию. Кураторы охотно посвящают аккаунты архивным машинам, одежде, фильмам и сериалам, искусству и много чему еще.
Во-первых, подобные публикации вызывают у пользователей теплые эмоции и желание подписаться. Во-вторых, вспоминать о старом всегда проще, чем придумывать что‑то новое. Один из таких ностальгических аккаунтов, на которые мы советуем подписаться, — @coverjunkie.
Как можно догадаться по названию, он посвящен обложкам. За аккаунтом стоит графический дизайнер из Амстердама Яп Биманс (Jaap Biemans). По его словам, основная цель Coverjunkie — обращать внимание общественности на яркие, креативные и необычные обложки мировых изданий. В аккаунте публикуются не только архивные, но и свежие номера. Для Биманса на первое место выходит не столько тематическая направленность издания, сколько дизайн обложки.
Здесь регулярно появляются обложки мирового глянца — от Vogue, Tatler и InStyle до GQ и Esquire.
Также в аккаунте часто фигурируют обложки журналов о спорте, кино, музыке и технологиях.
Кроме того, Биманс особое внимание уделяет общественно-политическим изданиям вроде Time, New Yorker, The Washington Post Magazine, Telegraph и других.