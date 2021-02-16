Дроп для фанатов рэпера, которые не успели приобрести оригинальные футболки и все еще жалеют об этом.

Мерч к альбомам «The Marshall Mathers», «The Slim Shady» и «The Eminem Show», а также футболки к туру 2002 года «Anger Management», на котором Эминем выступал вместе с Limp Bizkit и Papa Roach, — все эти айтемы вошли в новую коллекцию японского бренда Insonnia Projects.

Марка тщательно подошла к дизайну вещей: это не просто копии, которые можно приобрести по первому запросу поисковика. Для начала на каждую футболку силиконовыми чернилами нанесли принт. Затем вещи выстирали, окрасили и обработали так, чтобы создать эффект поношенности: принт потрескался, а ткань стала мягкой, как у любимой футболки 10-летней давности.