Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все — работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы и будем делиться с читателями каждую неделю.
Лизавета Шатурова
Пытается долистать тикток до начала
Да, эти ноги из порноверсии «Шрэка» можно купить — цена вопроса €900. И пока вы смеетесь, две из трех пар уже нашли владельцев
Художница Ариаль Робинсон (Arial Robinson) выпустила арт-бук, посвященный уходу за африканскими волосами, и презентовала его таким роскошным образом
Еще одна история про волосы. На этот раз пример, что прически на съемках не должны ограничиваться тремя видами укладок
Максимально залипательный аккаунт мастерицы из Эшвилла, которая делает яркие ковры и помпоны. Мои любимые посты — видео, где Джудит отрезает все лишнее
Анна Махорина
Избегает парней в Arc’Teryx (равно как и в The North Face)
Это я в инстаграме, когда куплю себе фен Dyson
Если бы у свиньи из «Ну, погоди!» был свитер, он выглядел бы так
Инстаграм со стритстайл-луками сестер Олсен — мой главный инспирейшен для образов на каждый день. И напоминание о том, что мода и стиль — полярные понятия: представьте себе, что фото выше сделано в 2014 (!) году. Вот что называется одеваться вне времени
Я: «Обожаю черные объемные луки сестер Олсен». Также я: «Боже, где кнопка „заказать“?»
Ин Франк
Собирает подписи для петиции, призывающей сделать нарды олимпийским видом спорта
Архивная футболка Number (N)ine c Джорджем Бушем. Да, голова бывшего президента США на обложке сами знаете какого альбома, сами знаете какой группы. Футболка поступила в продажу в 2004-м, и купить ее можно было только в Японии
Бесконечно красиво, как и все, что выходит в коллекциях Homme Plissé Issey Miyake
Плоды совместной работы Brooks Brothers и Джунии Ватанабе. Особенно хороша куртка-рубашка на молнии. Преппи 2.0
Идеальный образ из лукбука весенне-летней коллекции Beams Plus: три верних слоя (футболка, поло и кардиган), серые нескучные брюки со стрелками и вечно актуальные кеды Converse Chuck 70
Прически будущего и аксессуары прошлого: что редакторы «Красоты» нашли в инстаграме
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Прически будущего и аксессуары прошлого: что редакторы «Красоты» нашли в инстаграме