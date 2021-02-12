Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все — работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы и будем делиться с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова Пытается долистать тикток до начала

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AVAVAV (@avavavfirenze) Да, эти ноги из порноверсии «Шрэка» можно купить — цена вопроса €900. И пока вы смеетесь, две из трех пар уже нашли владельцев

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arial Robinson (@im.arial) Художница Ариаль Робинсон (Arial Robinson) выпустила арт-бук, посвященный уходу за африканскими волосами, и презентовала его таким роскошным образом

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от miss lada🧿 (@dalai_lada) Еще одна история про волосы. На этот раз пример, что прически на съемках не должны ограничиваться тремя видами укладок

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от judit just (@_jujujust_) Максимально залипательный аккаунт мастерицы из Эшвилла, которая делает яркие ковры и помпоны. Мои любимые посты — видео, где Джудит отрезает все лишнее

Анна Махорина Избегает парней в Arc’Teryx (равно как и в The North Face)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TREND BOARD (@trend.board) Если бы у свиньи из «Ну, погоди!» был свитер, он выглядел бы так

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от olsen oracle by alyce (@olsenoracle) Инстаграм со стритстайл-луками сестер Олсен — мой главный инспирейшен для образов на каждый день. И напоминание о том, что мода и стиль — полярные понятия: представьте себе, что фото выше сделано в 2014 (!) году. Вот что называется одеваться вне времени

Ин Франк Собирает подписи для петиции, призывающей сделать нарды олимпийским видом спорта

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tokyo Sex Pistols (@tokyo.sexpistols) Архивная футболка Number (N)ine c Джорджем Бушем. Да, голова бывшего президента США на обложке сами знаете какого альбома, сами знаете какой группы. Футболка поступила в продажу в 2004-м, и купить ее можно было только в Японии

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brooks Brothers (@brooksbrothers) Плоды совместной работы Brooks Brothers и Джунии Ватанабе. Особенно хороша куртка-рубашка на молнии. Преппи 2.0

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BEAMS PLUS HARAJUKU (@beams_plus_harajuku) Идеальный образ из лукбука весенне-летней коллекции Beams Plus: три верних слоя (футболка, поло и кардиган), серые нескучные брюки со стрелками и вечно актуальные кеды Converse Chuck 70