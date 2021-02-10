Выбрали почти два десятка подарков на День всех влюбленных — от традиционных символов до утилитарных предметов, которые понравятся даже скрытым романтикам.

Настольная игра Arny Praht

Игры-карточки стали набирать популярность во время локдауна. Использовать как еще один способ коммуникации между партнерами, закрытыми в квартире.

Цена 990 р.
Браслет Hiaynderfyt

Бисер, жемчуг и детские мотивы носят и рэперы, и их модные подруги. Пока тренд не угас, есть время запрыгнуть в последний вагон.

Цена 6000 р.
Платок Soeasy

Формула гормона удовлетворения на платке — чтобы хоть где‑то он у нас был.

Цена 2000 р.
Журнал 032c

Пожалуй, лучшее глянцевое издание в Европе выпустило специальный номер к своему 20-летию.

Цена 1200 р.
Леденец Garage

Приятная мелочь для тех, кто договорился не делать больших подарков, но не может не порадовать партнера.

Цена 200 р.
Сабо Crocs

Самые популярные сабо Crocs, утепленные подкладкой из плюшевого флиса. Уместный подарок для домоседов.

Цена 2499 р.
Кепка Thisisneverthat

Для тех, кто даже зимой не расстается с кепками. Утепленная версия из флиса с «ушами».

Цена 4690 р.
Книга «Nike SB: The Dunk Book»

Фотокнига, посвященная культовым кроссовкам Nike SB Dunk. Возможно, самой популярной модели прошлого года.

Цена 4187 р.
Шарф Barbour

Теплый классический шарф с узором в клетку тартан. Беспроигрышный вариант.

Цена 2609 р.
Кеды Converse

Если вы привыкли говорить о своих чувствах без обиняков, то кеды из коллекции Converse к 14 февраля с вышивкой в форме сердец вам в этом помогут.

Цена 7800 р.
Футболка Idea

Футболка из капсулы лондонского издательства Idea, украшенная фотографией Давиде Сорренти.

Цена 4200 р.
Очки Izipizi

Очки молодой французской марки отличаются компактным дизайном, хорошим качеством и доступными ценами.

Цена 4200 р.
Часы Casio G-Shock

Практичные и красивые часы на каждый день.

Цена 11 790 р.
Набор посуды Genesis 2.0

Для хранителей кухонного уюта. Набор минималистичной глиняной посуды ручной работы.

Цена 15 000 р.
Сумка Puebco

Практично и экологично. Это про легковесную сумку из переработанного нейлона.

Цена 3990 р.
Носки Doublet

Тот случай, когда носки можно дарить со спокойной совестью, не переживая о неоригинальности.

Цена 9400 р.
Серьги Recycle Object

Подарок для борцов за экологию: серьги сделаны из переработанного пластика.

Цена 2300 р.
Браслет Bimba Y Lola

Украшения с буквами — палочка-выручалочка на случай, когда ну вообще не знаете, что дарить.

Цена £42