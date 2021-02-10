Выбрали почти два десятка подарков на День всех влюбленных — от традиционных символов до утилитарных предметов, которые понравятся даже скрытым романтикам.
Игры-карточки стали набирать популярность во время локдауна. Использовать как еще один способ коммуникации между партнерами, закрытыми в квартире.
Бисер, жемчуг и детские мотивы носят и рэперы, и их модные подруги. Пока тренд не угас, есть время запрыгнуть в последний вагон.
Формула гормона удовлетворения на платке — чтобы хоть где‑то он у нас был.
Пожалуй, лучшее глянцевое издание в Европе выпустило специальный номер к своему 20-летию.
Приятная мелочь для тех, кто договорился не делать больших подарков, но не может не порадовать партнера.
Самые популярные сабо Crocs, утепленные подкладкой из плюшевого флиса. Уместный подарок для домоседов.
Для тех, кто даже зимой не расстается с кепками. Утепленная версия из флиса с «ушами».
Фотокнига, посвященная культовым кроссовкам Nike SB Dunk. Возможно, самой популярной модели прошлого года.
Теплый классический шарф с узором в клетку тартан. Беспроигрышный вариант.
Если вы привыкли говорить о своих чувствах без обиняков, то кеды из коллекции Converse к 14 февраля с вышивкой в форме сердец вам в этом помогут.
Футболка из капсулы лондонского издательства Idea, украшенная фотографией Давиде Сорренти.
Очки молодой французской марки отличаются компактным дизайном, хорошим качеством и доступными ценами.
Для хранителей кухонного уюта. Набор минималистичной глиняной посуды ручной работы.
Практично и экологично. Это про легковесную сумку из переработанного нейлона.
Тот случай, когда носки можно дарить со спокойной совестью, не переживая о неоригинальности.
Подарок для борцов за экологию: серьги сделаны из переработанного пластика.
Украшения с буквами — палочка-выручалочка на случай, когда ну вообще не знаете, что дарить.