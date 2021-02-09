Анна Каренина, Наташа Ростова, Александр Чацкий, Илья Обломов, Родион Раскольников, Евгений Базаров и Остап Бендер: всех этих героев, а также их характер, типичное поведение или ключевые события их жизни вспоминают St. Friday Socks и MyBook. Носки-неделька из коллаборации в яркой палитре помогут передать окружающим свое настроение. Уехать, куда глаза глядят, как Чацкий, или валяться в кровати, как Обломов? Выбирайте надпись на носках согласно текущему состоянию.