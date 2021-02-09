Вспоминаем школьную программу и пополняем свою библиотеку носков.
Анна Каренина, Наташа Ростова, Александр Чацкий, Илья Обломов, Родион Раскольников, Евгений Базаров и Остап Бендер: всех этих героев, а также их характер, типичное поведение или ключевые события их жизни вспоминают St. Friday Socks и MyBook. Носки-неделька из коллаборации в яркой палитре помогут передать окружающим свое настроение. Уехать, куда глаза глядят, как Чацкий, или валяться в кровати, как Обломов? Выбирайте надпись на носках согласно текущему состоянию.
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Приобрести понравившуюся пару или всю коллекцию St. Friday Socks и MyBook можно онлайн. Стоимость одной модели — 399 рублей, набора из семи пар носков — 1955 рублей. Бонусом подарят подписку MyBook на три недели.