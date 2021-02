Горячо любимый нами бренд из Амстердама представил новую весенне-летнюю коллекцию. Как и прежде, она делится на несколько составляющих, одна из которых — капсула, посвященная Бобу Марли.

Особое внимание Daily Paper уделил двум композициям ныне покойного ямайского исполнителя: «Redemption Song» и «Could You Be Loved». Строчки из них — «None but ourselves can free our minds» и «Love would never leave us alone» соответственно — стали ключевыми мотивами капсулы и фигурируют в виде принтов на одежде. Среди позиций: рубашка с кружевными деталями, куртки с накладными карманами на груди, брючные костюмы с узорами по всей поверхности, а также повседневные худи и футболки.