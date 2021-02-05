Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все — работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы и будем делиться с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова «It’s impossible to be unhappy in a poncho»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Basenote Bitch (@basenote_bitch) Фоторедактор The New Yorker отказывается от гламуризированных раскладок и пленочного эффекта (так обычно снимают парфюмы, потому что «это искусство»). Девушка пишет обзоры на парфюмерию начала нулевых и делает фотографии в стиле журнала Cool, которые максимально выделяются в ленте инстаграма и очень этим радуют

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Osh ®⚡︎✨ (@undercoverosh) Я обожаю разглядывать ретрофутуристичные часы. Раньше в моем вишлисте были Casio с калькулятором и Bulova Computron (со скрытым циферблатом), теперь к ним добавились старые модели Seiko, например та, что с телевизором

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 王梅｜ᴍᴀʏ (@mayziwang) Пара с Тайваня владеет салоном с сумасшедше красивыми стрижками. Стоит подписаться, чтобы в первую очередь знать, какие тенденции в окрашивании дойдут до нас через несколько лет. Ну и полюбоваться классными луками, которыми мастера разбавляют рабочую ленту

Анна Махорина «Can you please spell Gabbana?»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dazed Fashion (@dazedfashion) Визажист и тикток-блогер Эбби Робертс показала, как выглядели съемки для школьного альбома в 1995 году, на примере разных субкультур. Пока самый качественный тикток-косплей, который я видела. Смотреть со звуком

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GABRIEL WALLER (@gabwallerdotcom) Энтузиасты откопали набор для вышивания Fendi, созданный еще в 2010 году: в него входит дырчатый багет (модель 1925 года) и мулине. На месте бренда я бы задумалась о перевыпуске, пока локдаун не закончился

Ин Франк «…and all the pieces matter»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Throwing Fits (@throwingfits) Посткроссовочный мир все ближе. Смотрим в светлое будущее, где лоферы — это новые кроссовки

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A Ralph Lauren History (@thepoloarchive) У роскошного аккаунта, посвященного архивам Polo Ralph Lauren, не так давно появился собственный магазин. На днях в нем вывесили куртку с молнией до груди из культовой коллекции Snow Beach. Знающие поймут и едва ли удивятся столь высокому ценнику. Для тех, кто далек от истории Polo Ralph Lauren: в такой же куртке Raekwon из Wu-Tang Clan появляется в клипе на «Can It Be All So Simple»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yuta Hosokawa (@readymade_official) Эффектное кресло Readymade и Nike, созданное из пластика, а именно из крышек от бутылок