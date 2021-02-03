Новинка британской марки, которая оказывается не тем, чем кажется.

В этом месяце британский бренд Jo Malone пополнил коллекцию Cologne Intense новым ароматом Scarlet Poppy. Отличающийся багровый флакон стал своего рода дополнением к классическому аромату Poppy & Barley. В случае с новинкой парфюмер Матильда Бижо (она же составляла и композицию Poppy & Barley) снова вдохновлялась красотой маковых полей, однако передала ее несколько иначе. Дело в том, что у самих цветков мака в природе скорее приглушенный аромат, а для многих маки не пахнут вообще, поэтому название здесь не отражает компоненты, а передает идею композиции.

Красный цветок через призму парфюмера пахнет сладковатыми бобами тонка, ирисом, инжиром и амбреттой — на выходе получается немного припыленный булочный аромат с фруктовым послевкусием.

Аромат уже появился на сайте бренда и в магазинах. Scarlet Poppy Cologne Intense выпускается в двух объемах: 100 мл за 11 000 р. и 50 мл за 7300 р.