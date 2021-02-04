В прошлом году корейский бренд косметики Moremo выпустил продукт для волос, завоевавший тысячи поклонников. Средство Water Treatment Miracle выглядит как обычная вода, а по эффекту заменяет и кондиционер, и маску, и — частично — несмываемый уход. Принцип его действия подсмотрели западные производители и создали новый тип продуктов для ухода за волосами — ламеллярную воду.

В здоровом волосе наружный слой из чешуек связан слоями липидов. Агрессивное окрашивание и неграмотный уход разрушают липиды или связь между ними. Чешуйки начинают отслаиваться, волосы становятся менее гладкими, путаются, секутся и не блестят. Ламеллярная вода работает как шпаклевка для волос : легкая жидкость доставляет небольшие молекулы ухаживающих компонентов в повреждения на поверхности и пустоты между чешуйками. Волоски будто «запаиваются» и становятся гладкими и блестящими. Подобный эффект иногда можно получить от кондиционеров или масок, но их активные ингредиенты в основном оказываются крупнее размера повреждений, поэтому покрывают чешуйки новым слоем снаружи, не проникая между ними.

Пока что на российском рынке представлено немного ламеллярных вод. Первыми инновационный продукт выпустили Matrix (High Amplify Shine Rinse, 1047 р.) и Redken (Extreme Bleach Recovery, 1950 р.).