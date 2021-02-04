Корейская технология, которая обещает не зеркальную кожу, а зеркальные волосы.
В прошлом году корейский бренд косметики Moremo выпустил продукт для волос, завоевавший тысячи поклонников. Средство Water Treatment Miracle выглядит как обычная вода, а по эффекту заменяет и кондиционер, и маску, и — частично — несмываемый уход. Принцип его действия подсмотрели западные производители и создали новый тип продуктов для ухода за волосами — ламеллярную воду.
В здоровом волосе наружный слой из чешуек связан слоями липидов. Агрессивное окрашивание и неграмотный уход разрушают липиды или связь между ними. Чешуйки начинают отслаиваться, волосы становятся менее гладкими, путаются, секутся и не блестят. Ламеллярная вода работает как шпаклевка для волос: легкая жидкость доставляет небольшие молекулы ухаживающих компонентов в повреждения на поверхности и пустоты между чешуйками. Волоски будто «запаиваются» и становятся гладкими и блестящими. Подобный эффект иногда можно получить от кондиционеров или масок, но их активные ингредиенты в основном оказываются крупнее размера повреждений, поэтому покрывают чешуйки новым слоем снаружи, не проникая между ними.
Пока что на российском рынке представлено немного ламеллярных вод. Первыми инновационный продукт выпустили Matrix (High Amplify Shine Rinse, 1047 р.) и Redken (Extreme Bleach Recovery, 1950 р.).
Ламеллярную воду стоит использовать после шампуня — вместо кондиционера, бальзама и маски. Вымытые волосы нужно отжать, нанести достаточное количество средства (нужный объем будет указан на упаковке) по длине волос, не затрагивая корни, немного подождать и тщательно смыть. Большое преимущество перед масками — новинка действует буквально за считаные секунды, ждать 15 минут ни к чему. Чтобы равномерно распределить средство, можно слегка помассировать волосы — тогда вода превратится в пену.
После применения волосы явно станут более блестящими, а расчесываться будут так же легко, как и от бальзама. Пользоваться ламеллярной водой можно при каждом мытье головы. Ее накопительный эффект отследить сложно, однако период между процедурами волосы выдержат.
Средство уже расхваливают люди, которые любят экспериментировать с цветом и осветлениями, а вот для некоторых обладателей пористых волос эффект оказался слабее ожидаемого.