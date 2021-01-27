В прошлом году у Barbour вышел целый ряд сильных коллабораций — с Engineered Garments, Supreme, Norse Projects и Noah. Возможно, обилием совместных проектов британский бренд, куртки которого уже давно считаются классикой, хочет привлечь новую (читай: более молодую) аудиторию. Примечательно, что каждый из вышеперечисленных релизов был тепло встречен покупателями. В 2021-м Barbour продолжает коллаборационный поход и выпускает совместную коллекцию с японским аутдор-брендом And Wander.

Основа коллаборации — видоизмененная куртка Beaufort. От оригинала And Wander сохранил только силуэт и вельветовый воротник. Вместо фирменного вощеного материала использовали водонепроницаемый и ветрозащитный Polartec. Кроме того, And Wander оснастил куртку съемным капюшоном, дополнительными карманами на молнии и светоотражающими деталями.