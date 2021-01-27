Водонепроницаемые и ветрозащитные.
В прошлом году у Barbour вышел целый ряд сильных коллабораций — с Engineered Garments, Supreme, Norse Projects и Noah. Возможно, обилием совместных проектов британский бренд, куртки которого уже давно считаются классикой, хочет привлечь новую (читай: более молодую) аудиторию. Примечательно, что каждый из вышеперечисленных релизов был тепло встречен покупателями. В 2021-м Barbour продолжает коллаборационный поход и выпускает совместную коллекцию с японским аутдор-брендом And Wander.
Основа коллаборации — видоизмененная куртка Beaufort. От оригинала And Wander сохранил только силуэт и вельветовый воротник. Вместо фирменного вощеного материала использовали водонепроницаемый и ветрозащитный Polartec. Кроме того, And Wander оснастил куртку съемным капюшоном, дополнительными карманами на молнии и светоотражающими деталями.
Помимо куртки в релиз также вошли утепленные брюки из аналогичного материала и функциональная шапка (которую Barbour не выпускал с 1976 года). Позиции из коллекции доступны в трех цветовых решениях — хаки, черном и желтом.
Коллаборация Barbour и And Wander уже поступила в продажу. Пока купить вещи можно только на официальном сайте японского бренда. Куртки обойдутся в 88 000 иен (приблизительно 64 000 рублей), брюки — в 58 000 иен (приблизительно 42 200 рублей), головные уборы — в 18 000 иен (приблизительно 13 100 рублей).