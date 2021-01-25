В технологичной линейке Uniqlo Heattech пополнение. К теплым топам, кальсонам, колготкам и носкам японский масс-маркет-бренд добавил… лапшу быстрого приготовления. Согласны, решение неочевидное. Но ведь она тоже согревает?

Новинка была создана совместно с соотечественниками Uniqlo, компанией Nissin, которая специализируется на полуфабрикатах быстрого приготовления. В основе коллаборации — лапша Donbei. На выбор доступны два типа: удон и сабо. Обе содержат пряный имбирь и ситими, которые создают ощущение внутреннего тепла.