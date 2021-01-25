Согревает изнутри.
В технологичной линейке Uniqlo Heattech пополнение. К теплым топам, кальсонам, колготкам и носкам японский масс-маркет-бренд добавил… лапшу быстрого приготовления. Согласны, решение неочевидное. Но ведь она тоже согревает?
Новинка была создана совместно с соотечественниками Uniqlo, компанией Nissin, которая специализируется на полуфабрикатах быстрого приготовления. В основе коллаборации — лапша Donbei. На выбор доступны два типа: удон и сабо. Обе содержат пряный имбирь и ситими, которые создают ощущение внутреннего тепла.
Лапшу Uniqlo и Nissin можно будет приобрести с 25 января в продуктовых магазинах и супермаркетах. Цена вопроса — 193 иены (примерно 140 рублей). В ближайшем будущем Nissin обещает экспорт в другие страны. Доедет ли лапша быстрого приготовления до России, пока неизвестно.