Идеальные винтажные джинсы, добротные куртки из денима и ладно скроенные вещи в рабочем стиле появятся в продаже в избранных магазинах H&M и на сайте бренда 21 января.
Куртка, 3499 р. Интерпретация эталонной рабочей куртки американского бренда Loco Jacket
Свитшот, 2799 р. Несмотря на все заверения Pantone о трендовых желтом и сером, оттенок лайма не сдает позиций какой сезон подряд
Топ, 1199 р. «Лапша», которую будто нашли в винтажном магазине
Топ, 1599 р. Вещи в бельевом стиле не обязательно должны быть щедро сдобрены кружевом: топ-корсет из денима это подтверждает
Джинсы, 2999 р. Образцовые джинсы клеш. На случай, если в вашем гардеробе их нет
Джинсы, 2499 р. Гипертрофированные джинсы бананы точно понравятся вашей маме
Джинсы, 2999 р. Джинсы правильного темно-синего оттенка. Такие идеально подойдут к ботинкам в рабочем стиле
Комбинезон, 3499 р. Универсальный комбинезон расслабленного кроя. Выполнен из денима выверенного голубого оттенка
Сумка, 1599 р. Шопер из денима выдержит куда больше, чем его холщовый собрат
Ремень, 899 р. Брендированный двуцветный ремень с длинным концом пригодится на зумерской вечеринке
Панама, 799 р. Панаму из денима благодаря плотному материалу можно доставать уже весной на смену опостылевшей шапке