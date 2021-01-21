Главные советы для пешеходов-энтузиастов с реальными примерами.

Многослойность

Uniqlo

1499 р.

Zara

2599 р.

The North Face

7000 р.

Uniqlo

1499 р.

Hiaynderfyt

11 500 р.

Uniqlo

2999 р.

Uniqlo

3999 р.

Собираясь на долгую морозную прогулку, важно сконструировать образ так, чтобы вещи не пропускали ветер, но при этом обеспечивали здоровую терморегуляцию — вспотеть на морозе куда неприятнее, чем просто легко одеться. Чтобы избежать подобной ситуации, выбирайте многослойные комплекты из легких, но технологичных тканей.

Особое внимание уделите пояснице (наденьте теплые кальсоны или колготки) и грудной клетке — чтобы не запариться целиком, эту зону можно дополнительно прикрыть манишкой.

Термобелье

Marks & Spencer

998 р.

H&M

2999 р.

Uniqlo

999 р.

Odlo

4700 р.

Peak Performance

3710 р.

Профессиональное термобелье для спортсменов способно контролировать термообмен, закупоривать влагу в специальные капсулы и даже «обманывать» наш мозг, чтобы телу было не жарко. Найти такое можно в крупных спортивных магазинах. Термобелье из массмаркета не всегда такое же умное и зачастую работает по принципу простого утепления — его лучше использовать, если вы сразу выходите в мороз и не планируете физических нагрузок или смены температур в помещении.

Носки и колготки

Gap

299 р.

Gap

299 р.

Uniqlo

1499 р.

Quechua

269 р.

Autograph

998 р.

H&M

899 р.

H&M

499 р.

Еще одна теплая прослойка. Никаких секретов здесь нет, просто помните, что теплые колготки или кальсоны позволят вам надеть любимые джинсы или юбку и не получить обморожение.

Шапки, шарфы и перчатки

Uniqlo x JW Anderson

799 р.

Uniqlo x JW Anderson

999 р.

Carhartt WIP

1743 р.

Carhartt WIP

2583 р.

Fred Perry

3294 р.

Fred Perry

2994 р.

Polo Ralph Lauren

7965 р.

Acne Studios

19 950 р.

The North Face

3190 р.

The North Face

3599 р.

Stone Island

11 890 р.

Patagonia

5790 р.

Как правило, в коллекциях брендов шапки, шарфы и перчатки выходят в схожих цветах. Начиная с базовых серых и черных, заканчивая более яркими желтыми, красными и даже розовыми. Так что проблем с выбором нет — ни в масс-маркете, ни в среднем ценовом сегменте, ни в люксе.

Что касается шарфов, то в качестве альтернативы им можно использовать воротники. Искать такие лучше всего у аутдор-брендов. А вместо привычных шапок бини можно попробовать кепки с «ушами» или балаклавы.

Теплая обувь

UGG

10 493 р.

The North Face

8990 р.

Suicoke

18 990 р.

Reebok

6999 р.

adidas Originals

5999 р.

Если вынести за рамки разговоры об индивидуальной восприимчивости к холоду, то идеальная пара должна быть не только теплой, но и водонепроницаемой. Как правило, достойные варианты, сочетающие оба критерия, встречаются не так часто. Поэтому порой приходится выбирать и работать с тем, что есть. К водонепроницаемой паре подобрать теплые носки, а к теплой — водоотталкивающую пропитку.

Термосы и стаканы

Peterhof

599 р.

Respublica

620 р.

Nespresso

1500 р.

To go 360°

1620 р.

Berghoff

2420 р.

Любители походов и пешего туризма выбирают термосы, отталкиваясь от характеристик, а именно часов, на протяжении которых аксессуар сохраняет температуру жидкости. Для города вполне сгодятся и базовые варианты, а значит, можно позволить себе выбирать и по внешнему виду.