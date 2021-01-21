Главные советы для пешеходов-энтузиастов с реальными примерами.

Многослойность

Собираясь на долгую морозную прогулку, важно сконструировать образ так, чтобы вещи не пропускали ветер, но при этом обеспечивали здоровую терморегуляцию — вспотеть на морозе куда неприятнее, чем просто легко одеться. Чтобы избежать подобной ситуации, выбирайте многослойные комплекты из легких, но технологичных тканей. Особое внимание уделите пояснице (наденьте теплые кальсоны или колготки) и грудной клетке — чтобы не запариться целиком, эту зону можно дополнительно прикрыть манишкой.

Термобелье

Профессиональное термобелье для спортсменов способно контролировать термообмен, закупоривать влагу в специальные капсулы и даже «обманывать» наш мозг, чтобы телу было не жарко. Найти такое можно в крупных спортивных магазинах. Термобелье из массмаркета не всегда такое же умное и зачастую работает по принципу простого утепления — его лучше использовать, если вы сразу выходите в мороз и не планируете физических нагрузок или смены температур в помещении.

Носки и колготки

Еще одна теплая прослойка. Никаких секретов здесь нет, просто помните, что теплые колготки или кальсоны позволят вам надеть любимые джинсы или юбку и не получить обморожение.

Шапки, шарфы и перчатки

Как правило, в коллекциях брендов шапки, шарфы и перчатки выходят в схожих цветах. Начиная с базовых серых и черных, заканчивая более яркими желтыми, красными и даже розовыми. Так что проблем с выбором нет — ни в масс-маркете, ни в среднем ценовом сегменте, ни в люксе. Что касается шарфов, то в качестве альтернативы им можно использовать воротники. Искать такие лучше всего у аутдор-брендов. А вместо привычных шапок бини можно попробовать кепки с «ушами» или балаклавы.

Теплая обувь

Если вынести за рамки разговоры об индивидуальной восприимчивости к холоду, то идеальная пара должна быть не только теплой, но и водонепроницаемой. Как правило, достойные варианты, сочетающие оба критерия, встречаются не так часто. Поэтому порой приходится выбирать и работать с тем, что есть. К водонепроницаемой паре подобрать теплые носки, а к теплой — водоотталкивающую пропитку.

Термосы и стаканы