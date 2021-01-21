Главные советы для пешеходов-энтузиастов с реальными примерами.
Многослойность
Zara2599 р.
The North Face7000 р.
Hiaynderfyt11 500 р.
Uniqlo2999 р.
Uniqlo3999 р.
Собираясь на долгую морозную прогулку, важно сконструировать образ так, чтобы вещи не пропускали ветер, но при этом обеспечивали здоровую терморегуляцию — вспотеть на морозе куда неприятнее, чем просто легко одеться. Чтобы избежать подобной ситуации, выбирайте многослойные комплекты из легких, но технологичных тканей.
Особое внимание уделите пояснице (наденьте теплые кальсоны или колготки) и грудной клетке — чтобы не запариться целиком, эту зону можно дополнительно прикрыть манишкой.
Термобелье
Профессиональное термобелье для спортсменов способно контролировать термообмен, закупоривать влагу в специальные капсулы и даже «обманывать» наш мозг, чтобы телу было не жарко. Найти такое можно в крупных спортивных магазинах. Термобелье из массмаркета не всегда такое же умное и зачастую работает по принципу простого утепления — его лучше использовать, если вы сразу выходите в мороз и не планируете физических нагрузок или смены температур в помещении.
Носки и колготки
Еще одна теплая прослойка. Никаких секретов здесь нет, просто помните, что теплые колготки или кальсоны позволят вам надеть любимые джинсы или юбку и не получить обморожение.
Шапки, шарфы и перчатки
Uniqlo x JW Anderson799 р.
Uniqlo x JW Anderson999 р.
Carhartt WIP1743 р.
Carhartt WIP2583 р.
Fred Perry3294 р.
Fred Perry2994 р.
Polo Ralph Lauren7965 р.
Acne Studios19 950 р.
The North Face3190 р.
The North Face3599 р.
Stone Island11 890 р.
Patagonia5790 р.
Как правило, в коллекциях брендов шапки, шарфы и перчатки выходят в схожих цветах. Начиная с базовых серых и черных, заканчивая более яркими желтыми, красными и даже розовыми. Так что проблем с выбором нет — ни в масс-маркете, ни в среднем ценовом сегменте, ни в люксе.
Что касается шарфов, то в качестве альтернативы им можно использовать воротники. Искать такие лучше всего у аутдор-брендов. А вместо привычных шапок бини можно попробовать кепки с «ушами» или балаклавы.
Теплая обувь
Если вынести за рамки разговоры об индивидуальной восприимчивости к холоду, то идеальная пара должна быть не только теплой, но и водонепроницаемой. Как правило, достойные варианты, сочетающие оба критерия, встречаются не так часто. Поэтому порой приходится выбирать и работать с тем, что есть. К водонепроницаемой паре подобрать теплые носки, а к теплой — водоотталкивающую пропитку.
Термосы и стаканы
Любители походов и пешего туризма выбирают термосы, отталкиваясь от характеристик, а именно часов, на протяжении которых аксессуар сохраняет температуру жидкости. Для города вполне сгодятся и базовые варианты, а значит, можно позволить себе выбирать и по внешнему виду.