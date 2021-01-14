К Новому году японская марка Wacko Maria выпустила гавайки и рубашки с длинным рукавом, дизайн которых отсылает к японской культуре. Дроп можно условно разделить на две части: в первой — вещи с фотографиями шибари, техники связывания человека веревками. Во второй части — рубашки с изображениями сюнга, национальными эротическими гравюрами.