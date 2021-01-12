Бумажка с желанием, которую вы сожгли и выпили вместе с игристым под бой курантов, — это хорошо. Но праздничная магия закончилась, и пришло время сурового планирования и постановки четких целей для достижения мечты. Эти планеры помогут вам не только расписать глобальные задачи, но и разобраться с ежедневной рутиной.

Planum

Planum — это книги для записей с осмысленным подходом к дизайну и функциональности. Бренд относится к планерам как к индивидуальному пространству: в недатированных ежедневниках можно найти различные виды разлиновки — «дни», «недели», «заметки», «списки», — и выбрать удобный вам способ ведения записей. Помимо книг с лаконичным дизайном, у Planum есть и яркие коллаборации — например, с Пушкинским музеем.

Gembox

Gembox — мультибренд, который привозит в Россию нетривиальные аксессуары и канцтовары. Выбор блокнотов внушительный: тут есть датированный планер на 2021 год, нелинованные альбомы, настенный планировщик и даже тетрадь для путевых заметок. Дизайн также разнообразный — понравится и любителям яркой канцелярии, и тем, кто выбирает палитру поспокойнее.

Céle

По словам Кристины, создательницы Céle, ей всегда хотелось найти ежедневник, который не содержал бы лишней информации и был красивым и удобным. Ни один не стал тем самым, в итоге девушка решила сделать такой сама. Толстый планер из экокожи — не только стильный и функциональный, но и экологичный: страницы блокнота выполнены из переработанной бумаги, сертифицированной FSC (Лесным попечительским советом). Внутри — советы по организации дня, страницы для планирования и достижения целей, ежемесячные вдохновляющие цитаты, годовой и месячные календари, а также страницы для заметок.

Цена 4890 р.

«6 минут»

«6 минут» — самый продаваемый ежедневник в Германии: книга переведена на 17 языков и обещает изменить вашу жизнь. Принцип действия такой: 3 минуты утром и 3 минуты вечером вы вырабатываете полезные привычки, которые сделают вашу жизнь гармоничнее, а значит — счастливее. Также благодаря ежедневной практике благодарности получится сократить уровень стресса и негатива: в 2021-м это все еще актуально. Приобрести книгу можно практически на любом российском маркетплейсе.

Arny Praht

«То, что не будет записано, никогда не будет исполнено», — на одной из страниц планера Arny Praht можно найти эту и другие мотивирующие цитаты разных авторов. Там же есть списки вроде «что посмотреть» и «что почитать», трекеры привычек, колесо баланса и другие страницы, которые помогут не откладывать дела на потом.

365done

Перед Новым годом первопроходец среди российских ежедневников 365done выпустил новый продукт — набор из трех тетрадей Ideas, Decisions и Statements. Блокноты предназначены для письменных практик и рефлексии: в первом можно генерировать идеи, второй поможет принимать решения, а третий пригодится для создания внутренних установок.

«Верфь»