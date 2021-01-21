Брюки клеш, народные мотивы и наряды, которым позавидовал бы Гарри Стайлз, — разбираем, что носили звезды эстрады 70–80-х и как повторить их образы сейчас.
Алла Пугачева
Задолго до фирменных балахонов, в начале своей карьеры «Женщина, которая поет» одевалась по привычным советским трендам, подсмотренным за границей. Брюки клеш, закрывающие туфли на огромной платформе, трикотажные рубашки поло с широким воротником, струящиеся блузы с рукавами-фонариками и приталенные пиджаки с подплечниками дополнялись геометрическими пластиковыми аксессуарами. Мода 70–80-х сейчас активно переосмысляется масс-маркетом, поэтому повторить лук Примадонны несложно.
Поло Zara1499 р.
Жакет H&M2999 р.
Джинсы Weekday3499 р.
Колье Phenomenal Studio4800 р.
Босоножки Topshop3630 р.
Муслим Магомаев
Шон Коннери советской эстрады предпочитал сдержанные наряды как в жизни, так и на сцене. Исключением из этого правила были разве что сценические расклешенные брюки. Впрочем, для моды того времени подобный фасон был привычным делом. Тем не менее даже в повседневных образах Магомаева можно выделить черты советского лоска: однотонные трикотажные поло с длинными рукавами, строгие брюки со стрелками и идеально начищенные туфли.
Владимир Мулявин и ансамбль «Песняры»
Хиты с фольклорным вайбом можно было исполнять только в соответствующих костюмах. Вышиванки, в которых не стыдно было выступать даже за границей, шили на заказ и частенько утверждали с властями. Найти достаточно модную одежду со славянскими узорами нелегко и сейчас, поэтому лучше сосредоточится на этно-тематике, разбавив ее небольшим ковбойским шиком и снова надев клеши, только уже вельветовые.
Брюки ERL19 074 р.
Рубашка Our Legacy24 784 р.
Рубашка BODE45 757 р.
Сапоги Kochmann11 347 р.
Брюки Zara1499 р.
Валерий Леонтьев
Задолго до Гарри Стайлза, еще в 70-х, Валерий Леонтьев доказал, что можно выступать в максимально феминных нарядах и при этом стать секс-символом. До неприличия обтягивающие брюки, атласные блузы (сейчас мы советуем искать такие в женских отделах), рюши, воланы и прочая гендерфлюидность. Даже самые скромные образы Леонтьева дополняли интересные детали: будь то пестрый шейный платок или жилет, обшитый жемчужными бусинами.
Рубашка AMI Paris17 925 р.
Рубашка AMI Paris18 577 р.
Пиджак Just Cavalli33 143 р.
Брюки Orange Culture23 766 р.
Платок Paul Smith5866 р.
Виктор Салтыков и группа «Форум»
Соединяя в своей музыке синти-поп, диско и элементы рока, группа «Форум» не могла окончательно определиться и с нарядами. Часть музыкантов одевалась в кежуал 80-х: свободные брюки с высокой посадкой, футболка и кардиган с отложным воротником. Другие участники давали рока в мрачных растянутых свитерах. Но сильнее всего цепляла ретровейв-эстетика: рубашки с неоновыми принтами, светлые нейлоновые штаны и переливающиеся бомберы с чужого плеча.
Брюки Stüssy6995 р.
Рубашка Bershka1599 р.
Кардиган H&M2499 р.
Рубашка Pull & Bear599 р.
Бомбер Nikita Gruzovik4400 р.
Юрий Антонов
Пример новой солидности — даже поверх бланковой футболки и черных брюк певец носил пиджак. Как правило, Антонов выбирал нескучные варианты из атласной ткани или пиджаки в мелкие узоры и обыгрывал их с помощью фирменного приема — подворачивал рукава почти на половину длины.