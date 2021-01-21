Брюки клеш, народные мотивы и наряды, которым позавидовал бы Гарри Стайлз, — разбираем, что носили звезды эстрады 70–80-х и как повторить их образы сейчас.

Алла Пугачева Задолго до фирменных балахонов, в начале своей карьеры «Женщина, которая поет» одевалась по привычным советским трендам, подсмотренным за границей. Брюки клеш, закрывающие туфли на огромной платформе, трикотажные рубашки поло с широким воротником, струящиеся блузы с рукавами-фонариками и приталенные пиджаки с подплечниками дополнялись геометрическими пластиковыми аксессуарами. Мода 70–80-х сейчас активно переосмысляется масс-маркетом, поэтому повторить лук Примадонны несложно.

Муслим Магомаев Шон Коннери советской эстрады предпочитал сдержанные наряды как в жизни, так и на сцене. Исключением из этого правила были разве что сценические расклешенные брюки. Впрочем, для моды того времени подобный фасон был привычным делом. Тем не менее даже в повседневных образах Магомаева можно выделить черты советского лоска: однотонные трикотажные поло с длинными рукавами, строгие брюки со стрелками и идеально начищенные туфли.

Владимир Мулявин и ансамбль «Песняры» Хиты с фольклорным вайбом можно было исполнять только в соответствующих костюмах. Вышиванки, в которых не стыдно было выступать даже за границей, шили на заказ и частенько утверждали с властями. Найти достаточно модную одежду со славянскими узорами нелегко и сейчас, поэтому лучше сосредоточится на этно-тематике, разбавив ее небольшим ковбойским шиком и снова надев клеши, только уже вельветовые.

Валерий Леонтьев Задолго до Гарри Стайлза, еще в 70-х, Валерий Леонтьев доказал, что можно выступать в максимально феминных нарядах и при этом стать секс-символом. До неприличия обтягивающие брюки, атласные блузы (сейчас мы советуем искать такие в женских отделах), рюши, воланы и прочая гендерфлюидность. Даже самые скромные образы Леонтьева дополняли интересные детали: будь то пестрый шейный платок или жилет, обшитый жемчужными бусинами.

Виктор Салтыков и группа «Форум» Соединяя в своей музыке синти-поп, диско и элементы рока, группа «Форум» не могла окончательно определиться и с нарядами. Часть музыкантов одевалась в кежуал 80-х: свободные брюки с высокой посадкой, футболка и кардиган с отложным воротником. Другие участники давали рока в мрачных растянутых свитерах. Но сильнее всего цепляла ретровейв-эстетика: рубашки с неоновыми принтами, светлые нейлоновые штаны и переливающиеся бомберы с чужого плеча.

Юрий Антонов Пример новой солидности — даже поверх бланковой футболки и черных брюк певец носил пиджак. Как правило, Антонов выбирал нескучные варианты из атласной ткани или пиджаки в мелкие узоры и обыгрывал их с помощью фирменного приема — подворачивал рукава почти на половину длины.