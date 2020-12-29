Подарочные наборы, которые не нужно лишний раз упаковывать.
Тандем для волос в добротных бутылочках и с отдушкой, не уступающей современным нишевым ароматам.
Уход для лица 360: тут и пенка для умывания, и две маски, и эксфолиант, и крем-гель для увлажнения.
Миниатюрные бестселлеры марки, которые помогут одариваемому после праздников привести кожу в чувство.
Во-первых, незаменимое зимнее средство, которого никогда не бывает много. Во-вторых, роскошное оформление и аромат.
Кожаный унисекс аромат Ombré Leather в классическом формате и облегченной версии — спрее.
Лучшая бюджетная тушь в паре с жидкой подводкой — для поклонниц макияжа в стиле Кайли Дженнер.
Туалетная вода Armani Code Homme, а также гель для душа и бальзам после бритья с этим же классическим мужским ароматом.
Универсальный набор средств для волос: отлично работающие в паре шампунь и маска.
Марка обещает, что после использования BB-крема и BB-карандаша можно получить эффект кожи младенца.
Холщовая косметичка с необходимым санитайзером, мылом и кремом для рук, а также солью для расслабления.
Стандартный набор из средств для и после бритья расширили увлажняющим флюидом — первым шагом на пути к полноценному уходу за кожей.
Стандартный набор по уходу за телом, который всегда будет кстати, — гель для душа и лосьон с приятным запахом и минималистичным дизайном.
Набор одновременно и для легкого макияжа, и для базового ухода за кожей.
Набор для тех, кто в макияже любит делать акцент на идеальной коже. Тональное средство, консилер, флюид и спонж, который поможет все это растушевать.