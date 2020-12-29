Подарочные наборы, которые не нужно лишний раз упаковывать.

Шампунь и кондиционер для нормальных волос Andes

Тандем для волос в добротных бутылочках и с отдушкой, не уступающей современным нишевым ароматам.

Цена 3980 р.
Набор средств Origins

Уход для лица 360: тут и пенка для умывания, и две маски, и эксфолиант, и крем-гель для увлажнения.

Цена 3500 р.
Набор средств для сияния кожи Glamglow

Миниатюрные бестселлеры марки, которые помогут одариваемому после праздников привести кожу в чувство.

Цена от 999 р.
Набор кремов для рук Gucci

Во-первых, незаменимое зимнее средство, которого никогда не бывает много. Во-вторых, роскошное оформление и аромат.

Цена 17 000 р.
Набор Tom Ford

Кожаный унисекс аромат Ombré Leather в классическом формате и облегченной версии — спрее.

Цена 17 400 р.
Набор Vivienne Sabó

Лучшая бюджетная тушь в паре с жидкой подводкой — для поклонниц макияжа в стиле Кайли Дженнер.

Цена 611 р.
Набор Armani Beauty

Туалетная вода Armani Code Homme, а также гель для душа и бальзам после бритья с этим же классическим мужским ароматом.

Цена 4425 р.
Набор L'Oréal Professionnel

Универсальный набор средств для волос: отлично работающие в паре шампунь и маска.

Цена 2416 р.
Набор Erborian

Марка обещает, что после использования BB-крема и BB-карандаша можно получить эффект кожи младенца.

Цена 3450 р.
Набор Zielinski & Rozen

Холщовая косметичка с необходимым санитайзером, мылом и кремом для рук, а также солью для расслабления.

Цена 3950 р.
Набор Kiehl’s

Стандартный набор из средств для и после бритья расширили увлажняющим флюидом — первым шагом на пути к полноценному уходу за кожей.

Цена 2490 р.
Набор Malin + Goetz

Стандартный набор по уходу за телом, который всегда будет кстати, — гель для душа и лосьон с приятным запахом и минималистичным дизайном.

Цена 4090 р.
Набор Clinique

Набор одновременно и для легкого макияжа, и для базового ухода за кожей.

Цена 5750 р.
Набор Sergey Naumov

Набор для тех, кто в макияже любит делать акцент на идеальной коже. Тональное средство, консилер, флюид и спонж, который поможет все это растушевать.

Цена 6290 р.