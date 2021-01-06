Если вам кажется, что ваша квартира похожа на павильон IKEA и дому не хватает самобытности, присмотритесь к локальным маркам. Конечно, приобрести все предметы быта и интерьера в одном месте не получится, зато откроете для себя много новых имен и соберете интересную коллекцию.

«Коток»

Семья графических дизайнеров из Санкт-Петербурга создает деревянные игрушки, напоминающие предметы из советского детства. При этом выглядят они максимально современно: выражаясь словами создателей, как «объект смелой фантазии дизайнера и победы над стереотипным мышлением». Производит игрушки артель мастеров из Нижегородской области, где токарно-игрушечная промышленность известна уже с XIX века. Кстати, у «Коток» можно найти и предметы для хранения вроде шкатулки, так что взрослым тоже будет интересно.

«Поле»

Кажется, предметы для хранения и организации пространства все еще сильно недооценены, а ведь именно они создают ощущение порядка в доме, даже если на самом деле вы просто покидали все в одну кучу. Дизайнер Даша создает корзины самых разных форм, размеров и назначений: они как раз помогут расставить (и разложить) все по своим местам — от косметики до белья. А еще у «Поля» есть милые люльки — для младенцев и для кукол.

Chamotte Bakery

«Норвежский лес», «Балет» и «Говорящая посуда» — это все серии керамики, которую создает мастерская Chamotte Bakery. Основной каталог включает шесть коллекций, непохожих друг на друга. Но всю посуду марки можно узнать по трем чертам: неординарность, гармония формы и цвета, а также практичность. Chamotte Bakery работает и с частными покупателями, и с ресторанами. Кроме того, у мастерской теперь есть коворкинг и школа выходного дня.

Nomad Chic

«Началось все с крепкого и сладкого стаканчика мятного чая в теплый зимний вечер на главной площади Марракеша… Мы просто влюбились в цветные подушки из кактуса и плед ручной работы, а сознание не покидала мысль, что об этом стоит всем рассказать», — так создатели Nomad Chic рассказывают об идее марки. Здесь можно найти невероятные марокканские ковры из натуральных материалов (в том числе винтажные), а также различный декор и вещи для дома — от бабуш из шелка алоэ вера до плетеного абажура из пальмовых листьев.

«ПаLка»

«ПаLка» — деревянные изделия для дома, или «полезные деревяшки», как указано в описании профиля. Создательницы бренда Света и Юля рисуют эскизы, передают их столяру и после получения идеального образца строго тестируют предмет у себя дома, проверяя функциональность, удобство, эргономичность и, конечно, красоту. Каждое изделие вручную покрывается лаком. Кажется, «ПаLка» может сделать практически любую вещь в деревянном исполнении — от тортовницы до щипцов для салата. А недавно девушки запустили еще и текстильный проект Babka.

We-a-ve

Магазин с собственным производством выпускает льняное все: скатерти и раннеры, постельное белье и пледы, детские матрасы и маски для лица. Из новинок — роскошные льняные халаты. Все предметы выполнены в сдержанной палитре: для тех, кто предпочитает не только натуральные материалы, но и природные цвета.

Bemyclay

Еще одна нетипичная керамика: на этот раз, наоборот, скорее инфантильная (в хорошем смысле). Дизайнер Катя из Санкт-Петербурга создает узнаваемые тарелки с волнистыми краями, а также всевозможные столовые приборы: ложки, ножи, лопатки и половники.

Atlas Mira

Создательница марки Аня Давыдова — графический дизайнер из Москвы, которая после 8 лет работы в Harper’s Bazaar уволилась, чтобы уехать в Среднюю Азию, потому что с ней были связаны самые яркие воспоминания детства. В экспедиции познакомилась с мужем и таким образом, по ее собственным словам, оказалась среди всех этих тканей, чапанов и сюзане. Один из чапанов привезла в Москву и попросила портниху сшить аналог: так стала вырисовываться идея Atlas Mira. У бренда можно найти не только чапаны (азиатские кафтаны), но также платья и подушки с ручной вышивкой.

Moonk

Найти детскую мебель, которая не кричала бы всеми цветами радуги и вписывалась в интерьер, бывает сложно. Минималистичная детская мебель Moonk — настоящее спасение для адептов скандинавских интерьеров. Создательницы марки, две подруги и мамы, считают, что вкус формируется с самого рождения, поэтому все, что окружает детей, должно соответствовать представлению о прекрасном. Девушки создают красивые и при этом функциональные и безопасные парты, комоды, стулья, грифельные доски, мольберты, а также экологичный текстиль.

Sugarpine