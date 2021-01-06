Провести каникулы активно можно и в черте города (а уж за его пределами — тем более). Если соберетесь на каток, лыжню или горку, возьмите на заметку эти образы.

На коньках Удобнее всего рассекать по льду в коротком пуховике: длинные пальто лучше оставить для долгих спокойных прогулок. А чтобы согреться между заездами можно захватить термостакан.

На лыжах Заядлые спортсмены знают: на лыжне быстро становится жарко. Поэтому ходить на лыжах стоит в жилетках и флисках. И позаботьтесь об аксессуарах: лыжных перчатках и теплых шапках, чтобы не продуло на скорости.