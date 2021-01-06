Провести каникулы активно можно и в черте города (а уж за его пределами — тем более). Если соберетесь на каток, лыжню или горку, возьмите на заметку эти образы.

На коньках

Удобнее всего рассекать по льду в коротком пуховике: длинные пальто лучше оставить для долгих спокойных прогулок. А чтобы согреться между заездами можно захватить термостакан.

Брюки со штрипками Isabel Marant

38 786 р.

Шапка Novaya

5000 р.

Куртка adidas by Stella McCartney

25 999 р.

Джемпер Mango

2999 р.

Перчатки Benetton

1399 р.

Носки COS

790 р.

Водолазка COS

9990 р.

Термос Primus

3040 р.

Брюки Stussy

6995 р.

Повязка Arcteryx

1690 р.

Носки Uniqlo

249 р.

Куртка Daily Paper

20 100 р.

На лыжах

Заядлые спортсмены знают: на лыжне быстро становится жарко. Поэтому ходить на лыжах стоит в жилетках и флисках. И позаботьтесь об аксессуарах: лыжных перчатках и теплых шапках, чтобы не продуло на скорости.

Брюки Ienki Ienki

45 000 р.

Анорак Arket

11 900 р.

Балаклава COS

5990 р.

Лыжные перчатки Barts

1983 р.

Свитер Zara

1199 р.

Носки COS

2190 р.

Жилет Patagonia

15 990 р.

Свитер Zara

3299 р.

Перчатки Helly Hansen

4690 р.

Лыжные брюки Vuarnet

24 851 р.

Шапка The North Face

6690 р.

Носки Anonymous Ism

2290 р.

На санках

А вот теперь можно доставать удлиненные пуховики и пальто, а также непромокаемые штаны — пришло время кататься с горки! Обувь выбирайте с хорошим сцеплением.

Пальто Weekday

7999 р.

Свитшот QODE

5390 р.

Лыжные брюки Vuarnet

19 555 р.

Шапка-ушанка Mirstores

6990 р.

Перчатки Bimba Y Lola

£25

Шарф Ferz

1599 р.

Ботинки Vagabond

11 500 р.

Пуховик Napapijri

18 190 р.

Брюки Bronze 56K

5995 р.

Флисовая куртка COS

8990 р.

Ботинки Adidas

9999 р.

Шапка Shu

1690 р.

Носки Uniqlo x JW Anderson

499 р.

Снуд Novaya

3000 р.

Варежки The North Face

5309 р.