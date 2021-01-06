Провести каникулы активно можно и в черте города (а уж за его пределами — тем более). Если соберетесь на каток, лыжню или горку, возьмите на заметку эти образы.
На коньках
Удобнее всего рассекать по льду в коротком пуховике: длинные пальто лучше оставить для долгих спокойных прогулок. А чтобы согреться между заездами можно захватить термостакан.
Брюки со штрипками Isabel Marant38 786 р.
Шапка Novaya5000 р.
Куртка adidas by Stella McCartney25 999 р.
Джемпер Mango2999 р.
Перчатки Benetton1399 р.
Носки COS790 р.
Водолазка COS9990 р.
Термос Primus3040 р.
Брюки Stussy6995 р.
Повязка Arcteryx1690 р.
Носки Uniqlo249 р.
Куртка Daily Paper20 100 р.
На лыжах
Заядлые спортсмены знают: на лыжне быстро становится жарко. Поэтому ходить на лыжах стоит в жилетках и флисках. И позаботьтесь об аксессуарах: лыжных перчатках и теплых шапках, чтобы не продуло на скорости.
Брюки Ienki Ienki45 000 р.
Анорак Arket11 900 р.
Балаклава COS5990 р.
Лыжные перчатки Barts1983 р.
Свитер Zara1199 р.
Носки COS2190 р.
Жилет Patagonia15 990 р.
Свитер Zara3299 р.
Перчатки Helly Hansen4690 р.
Лыжные брюки Vuarnet24 851 р.
Шапка The North Face6690 р.
Носки Anonymous Ism2290 р.
На санках
А вот теперь можно доставать удлиненные пуховики и пальто, а также непромокаемые штаны — пришло время кататься с горки! Обувь выбирайте с хорошим сцеплением.