Умная скакалка, термобелье, беговые кроссовки и еще 14 идей для подарка тем, кто увлечен спортом.

Кроссовки Nike Air Zoom SuperRep

Кроссовки с системой амортизации Zoom Air — для интенсивных занятий в зале и на открытом воздухе.

Цена 8699 р.
Кроссовки Puma Calibrate Runner

Легковесная беговая модель с технологичной и эффектной промежуточной подошвой Xetic.

Цена 6990 р.
Фитнес-браслет Xiaomi

Умный гаджет для помешанных на контроле спортсменов. Браслет измеряет скорость, пульс, а также анализирует сон и его качество.

Цена 3290 р.
Умная скакалка Tangram Factory

Умная скакалка считает количество прыжков, следит за расходом калорий и длительностью тренировки. Можно синхронизировать с iPhone.

Цена 3990 р.
Скакалка Everlast

Альтернатива умной скакалке. Классическая модель в винтажном стиле — с деревянными ручками и кожаным шнуром.

Цена 1499 р.
Жилет утяжеленный Kettler

Жилет с утяжелителями на 6 кг — чтобы вывести тренировки на новый уровень.

Цена 6999 р.
Весы Bork

Важный в быту аксессуар как для начинающих спортсменов, так и для тех, кто тренируется уже не первый год.

Цена 6900 р.
Перчатки для фитнеса Nike

Беспроигрышный подарок для спортсменов, работающих с весом.

Цена 1199 р.
Бутылка для воды Hydroflask

Удобная и практичная бутылка с плотной крышкой и ручками. С такой можно и в город, и в зал.

Цена 2879 р.
Сумка The North Face

Вместительная и при этом красивая сумка. В такую поместятся и сменная форма, и банные принадлежности, и много чего еще.

Цена 4570 р.
Трос SKLZ

Идея для подарка любителям силовых тренировок.

Цена 1999 р.
Термобелье X-Bionic

Термобелье для тех, кто любит тренироваться на открытом воздухе даже в холодное время года.

Цена 12 900 р.
Бра Reebok

Действительно нужная вещь для тех, кто регулярно занимается спортом. Главное, не стоит стесняться уточнить у адресата его размер.

Цена 3999 р.
Велосипедки MISBHV x KM20

Идеальный подарок для тех, кто любит тренироваться дома и не забывает рассказывать об этом в инстаграме.

Цена 10 400 р.
Часы Casio G-Shock

Часы, разработанные для занятий спортом. Оснащены шагомером и синхронизируются со смартфоном.

Цена 12 990 р.
Наушники Beats

Практичные блютус-наушники. Такие идеально подойдут для занятий спортом в зале или пробежек.

Цена 4999 р.
Термобелье Glissade

Еще одно термобелье, только по гораздо более доступной цене.

Цена 1499 р.