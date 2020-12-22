Умная скакалка, термобелье, беговые кроссовки и еще 14 идей для подарка тем, кто увлечен спортом.
Кроссовки с системой амортизации Zoom Air — для интенсивных занятий в зале и на открытом воздухе.
Легковесная беговая модель с технологичной и эффектной промежуточной подошвой Xetic.
Умный гаджет для помешанных на контроле спортсменов. Браслет измеряет скорость, пульс, а также анализирует сон и его качество.
Умная скакалка считает количество прыжков, следит за расходом калорий и длительностью тренировки. Можно синхронизировать с iPhone.
Альтернатива умной скакалке. Классическая модель в винтажном стиле — с деревянными ручками и кожаным шнуром.
Жилет с утяжелителями на 6 кг — чтобы вывести тренировки на новый уровень.
Важный в быту аксессуар как для начинающих спортсменов, так и для тех, кто тренируется уже не первый год.
Удобная и практичная бутылка с плотной крышкой и ручками. С такой можно и в город, и в зал.
Вместительная и при этом красивая сумка. В такую поместятся и сменная форма, и банные принадлежности, и много чего еще.
Термобелье для тех, кто любит тренироваться на открытом воздухе даже в холодное время года.
Действительно нужная вещь для тех, кто регулярно занимается спортом. Главное, не стоит стесняться уточнить у адресата его размер.
Идеальный подарок для тех, кто любит тренироваться дома и не забывает рассказывать об этом в инстаграме.
Часы, разработанные для занятий спортом. Оснащены шагомером и синхронизируются со смартфоном.
Практичные блютус-наушники. Такие идеально подойдут для занятий спортом в зале или пробежек.