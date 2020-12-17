Рассказываем, как преобразить наскучившую одежду и сделать это экологично.
Апсайклинг — это творческое переосмысление старых или ненужных вещей. Такой способ обновления гардероба был популярен в советские времена из‑за дефицита. А сейчас он на пике популярности благодаря экологическому движению. Недавно пришедший в Россию шведский бренд Weekday запустил проект Weekday Store Made Holiday Studio, в рамках которого приглашенные дизайнеры из Стокгольма и Лондона создали с помощью апсайклинга новые вещи из одежды архивных коллекций марки. Делимся приемами, которые помогут превратить свои вещи в арт-объекты.
Деконструктивизм
Деконструктивизм был одним из самых значительных модных течений в 1980–1990-е годы. Его идея — в обнажении техники кроя и внутренних элементов одежды.
Нарочито незаконченная одежда, выпущенные наружу швы, совмещение деталей разных вещей — эти приемы деконструктивизма стали визитной карточкой «Антверпенской школы». Так, в 1991 году модный дом Maison Margiela показал ставший легендарным джемпер из носков. В этом же модном направлении работали и представители японской школы дизайна — Йоджи Ямамото и Рей Кавакубо (Comme des Garçons).
Как повторить?
- Выбирайте парные предметы одежды: надоевшие перчатки или носки. Так выкроить новую вещь будет проще.
- Не стесняйтесь оставлять заметные элементы: пусть пятка носка станет выпирающим плечом джемпера, а переплетенные пальцы перчаток создадут бретели топа.
- Поиграйте в дизайнера: оставьте на вещах наметочные швы или скрепите элементы английскими булавками.
Технологичность
Теквир (techwear) — тренд уличной моды. В рамках этого направления «технологичную» одежду шьют из современных специальных тканей, а каждый элемент несет утилитарную функцию. Комфорт, свобода движений, немаркость, износостойкость, воздухо- и водонепроницаемость — вот основные черты теквира. С его приходом в середине 2010-х черные брюки карго с десятком карманов и светоотражающие жилеты появились в коллекциях локальных марок, люксовых брендов и масс-маркета. Туристически-спортивные черты можно придать даже вечернему платью, щедро сдобрив его ремешками, лентами и карманами.
Как повторить?
- Добавьте деталей. Закупите в магазине спортивную экипировку: карабины, защипы, веревки или светоотражающие ткани.
- Используйте ремни с пряжкой-защелкой по прямому назначению. Они могут быть не только сугубо стилистическим дополнением, но и способом изменить фасон вещи, если затянуть их по фигуре.
- Устройте бой гендерным стереотипам и пришейте массивные карманы с заклепками на надоевшее платье. Добавлять этот удобный элемент на женские вещи иногда забывают даже прогрессивные марки.
Игры с денимом
С точки зрения экологии производство денима — крайне ресурсозатратный процесс. При этом, как правило, тренды меняются быстрее, чем джинсы успевают износиться. Благо, последние несколько лет устойчивость (sustainability) становится не только экологическим, но и эстетическим трендом, с помощью которого не так сложно подарить старым джинсам новую жизнь.
Как повторить?
- Превратите устаревший силуэт в модный. Несколько лет подряд скупали модели скинни? Сделайте из них модный клеш в два счета: соедините несколько половин старых джинсов грубым швом от колена.
- Не пытайтесь сопоставить оттенки денима. Наоборот, чем больше в новом изделии разноцветных фрагментов — тем лучше.
- Сделайте ставку на комфорт. Любите деним, но на карантине оценили все удобство мягкой резинки домашних треников?
Вещи-гибриды
Присмотритесь к вещам, с которыми вы хотели попрощаться, и вспомните, почему они вам нравились. В одной вещи можно соединить все любимые детали вашего гардероба. Например, принт любимой группы вырезать с заношенной футболки и подшить на старую скучную толстовку, а затем украсить ее романтичным воротничком школьной блузки.
Как повторить?
- Начните с самого простого: надоевшее платье обрежьте по пояс и подшейте к бланковому свитшоту или лонгсливу. Чтобы подол не смотрелся скучно, его можно сконструировать из нескольких вещей разных фактур.
- Избавьтесь от одинаковых вещей. Во времена расцвета хипстерской жизни накупили одинаковых клетчатых рубашек? Разрежьте их на одинаковые фрагменты, а потом сшейте в произвольном порядке. Теперь вы снова в тренде.
- Превратите две рубашки в одну, но сложносочиненную. Для этого вставьте пуговицы одного изделия в петли другого — спереди и сзади, а лишние рукава обвяжите вокруг тела.
Коллаборационная коллекция, использующая все эти приемы, выходила на сайте Weekday Big Cartel с 26 ноября по 17 декабря. В ней дизайнер из Стокгольма Эллен Ходакова Ларссон переосмыслила деконструктивизм, а выпускник Колледжа дизайна имени Андерса Бекмана и Королевского колледжа искусств Пер Гетессон разбавил маскулинную одежду романтичными деталями. Все средства от продажи линейки были направлены в международную правозащитную организацию Civil Rights Defenders, которая занимается правами социально угнетенных групп людей.
Шведский бренд не первый раз занимается социально значимыми и экологическими инициативами. Ответственность и устойчивое развитие лежат в основе системы его ценностей. Так, более 83% ассортимента марки составляет одежда из безопасных для окружающей среды материалов. Все джинсы Weekday вот уже пять лет производятся из органического хлопка, а начиная с весны 2020 года из него стали шить всю остальную хлопковую одежду. Компания ставит перед собой цель к концу 2021 года использовать в производстве 100% своего ассортимента только переработанные и экологичные материалы.
Также Weekday сотрудничает с УВКБ ООН (органом ООН по делам беженцев), RFSU (Шведской ассоциацией сексуального просвещения) и некоммерческой организацией против насилия Non-Violence Project. С актуальными коллекциями Weekday, созданными по принципам ответственности и осознанности, вы можете познакомиться на сайте бренда.