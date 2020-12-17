Апсайклинг — это творческое переосмысление старых или ненужных вещей. Такой способ обновления гардероба был популярен в советские времена из‑за дефицита. А сейчас он на пике популярности благодаря экологическому движению. Недавно пришедший в Россию шведский бренд Weekday запустил проект Weekday Store Made Holiday Studio, в рамках которого приглашенные дизайнеры из Стокгольма и Лондона создали с помощью апсайклинга новые вещи из одежды архивных коллекций марки. Делимся приемами, которые помогут превратить свои вещи в арт-объекты.

Деконструктивизм

Деконструктивизм был одним из самых значительных модных течений в 1980–1990-е годы. Его идея — в обнажении техники кроя и внутренних элементов одежды. Нарочито незаконченная одежда, выпущенные наружу швы, совмещение деталей разных вещей — эти приемы деконструктивизма стали визитной карточкой «Антверпенской школы». Так, в 1991 году модный дом Maison Margiela показал ставший легендарным джемпер из носков . В этом же модном направлении работали и представители японской школы дизайна — Йоджи Ямамото и Рей Кавакубо (Comme des Garçons).

Технологичность

Теквир (techwear) — тренд уличной моды. В рамках этого направления «технологичную» одежду шьют из современных специальных тканей, а каждый элемент несет утилитарную функцию. Комфорт, свобода движений, немаркость, износостойкость, воздухо- и водонепроницаемость — вот основные черты теквира. С его приходом в середине 2010-х черные брюки карго с десятком карманов и светоотражающие жилеты появились в коллекциях локальных марок, люксовых брендов и масс-маркета. Туристически-спортивные черты можно придать даже вечернему платью, щедро сдобрив его ремешками, лентами и карманами.

Игры с денимом

С точки зрения экологии производство денима — крайне ресурсозатратный процесс. При этом, как правило, тренды меняются быстрее, чем джинсы успевают износиться. Благо, последние несколько лет устойчивость (sustainability) становится не только экологическим, но и эстетическим трендом, с помощью которого не так сложно подарить старым джинсам новую жизнь.

Вещи-гибриды

Присмотритесь к вещам, с которыми вы хотели попрощаться, и вспомните, почему они вам нравились. В одной вещи можно соединить все любимые детали вашего гардероба. Например, принт любимой группы вырезать с заношенной футболки и подшить на старую скучную толстовку, а затем украсить ее романтичным воротничком школьной блузки.

Как повторить?

Начните с самого простого: надоевшее платье обрежьте по пояс и подшейте к бланковому свитшоту или лонгсливу. Чтобы подол не смотрелся скучно, его можно сконструировать из нескольких вещей разных фактур.

Избавьтесь от одинаковых вещей. Во времена расцвета хипстерской жизни накупили одинаковых клетчатых рубашек? Разрежьте их на одинаковые фрагменты, а потом сшейте в произвольном порядке. Теперь вы снова в тренде.

Превратите две рубашки в одну, но сложносочиненную. Для этого вставьте пуговицы одного изделия в петли другого — спереди и сзади, а лишние рукава обвяжите вокруг тела.

Коллаборационная коллекция, использующая все эти приемы, выходила на сайте Weekday Big Cartel с 26 ноября по 17 декабря. В ней дизайнер из Стокгольма Эллен Ходакова Ларссон переосмыслила деконструктивизм, а выпускник Колледжа дизайна имени Андерса Бекмана и Королевского колледжа искусств Пер Гетессон разбавил маскулинную одежду романтичными деталями. Все средства от продажи линейки были направлены в международную правозащитную организацию Civil Rights Defenders, которая занимается правами социально угнетенных групп людей.

Шведский бренд не первый раз занимается социально значимыми и экологическими инициативами. Ответственность и устойчивое развитие лежат в основе системы его ценностей. Так, более 83% ассортимента марки составляет одежда из безопасных для окружающей среды материалов. Все джинсы Weekday вот уже пять лет производятся из органического хлопка, а начиная с весны 2020 года из него стали шить всю остальную хлопковую одежду. Компания ставит перед собой цель к концу 2021 года использовать в производстве 100% своего ассортимента только переработанные и экологичные материалы.

Также Weekday сотрудничает с УВКБ ООН (органом ООН по делам беженцев), RFSU (Шведской ассоциацией сексуального просвещения) и некоммерческой организацией против насилия Non-Violence Project. С актуальными коллекциями Weekday, созданными по принципам ответственности и осознанности, вы можете познакомиться на сайте бренда.