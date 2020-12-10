Без дат, на случай если следующий год выйдет таким же неравномерным, как этот.

Книжное издательство «МИФ» и ювелирная марка Avgvst выпустили в продажу два недатированных планера в цветах бренда, которые, по счастливой случайности, совпадают с цветами 2021 года по версии Pantone.

Внутри планера есть блоки с расписанием на неделю, а также чистые листы для свободного ведения записей. Блокноты защищены пластиковыми обложками с кармашками. В комплекте к планеру идут листы с фирменными стикерами.

Купить планер можно на сайте издательства «МИФ», а также в онлайн- и офлайн-магазинах Avgvst. Стоимость планера — 1990 р.