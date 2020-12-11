Местным производителям приходится нелегко в любое время: маленькие бренды и независимые дизайнеры всегда нуждаются в поддержке экспертов, инвесторов, медиа и вообще всех, кто способствует их развитию. Во время пандемии такая потребность только усилилась: «Афиша Daily» узнала, как фешен-индустрия разных стран поддерживает локальные марки.

Сотрудничество Farfetch и Folklore

В ноябре этого года люксовая платформа Farfetch и концептуальный онлайн-магазин Folklore объединились, чтобы представить десять новых дизайнеров из Африки и этнических сообществ. Теперь каждый сезон на онлайн-платформе можно будет найти новые бренды, которым Folklore поможет с продвижением и созданием оригинального фото- и видеоконтента. В сезоне осень-зима 2020 Folklore представит аутентичные бренды из Нигерии Andrea Iyamah, Clan, Fruché, Lisa Folawiyo, Onalaja, Orange Culture и Tokyo James, а также современные нью-йоркские бренды William Okpo, EDAS и Third Crown. К запуску проекта Folklore сделал с нигерийским фотографом Стивеном Тайо атмосферные снимки, а также выпустил короткометражный фильм о моде, который подчеркивает красоту Лагоса — одной из именитых столиц моды Африки.

Неделя моды в Джакарте

В конце ноября в столице Индонезии прошла традиционная неделя моды: правда, в этот раз, как и большинстве других городов, часть фешен-шоу транслировалась онлайн. Кроме того, организаторы привлекли к участию большое количество местных талантов: в том числе около ста дизайнеров, чьи работы отражают культуру и традиции Индонезии. Среди них знаменитые в Индонезии специалисты по батику Iwan Tirta и Bateeq, экодизайнеры Lekat и Sejauh Mata Memandang, создающие одежду из переработанных отходов, а также Rani Hatta — бренд, показывающий современный взгляд на закрытую национальную одежду.

Маркетплейс Arny Praht

В конце мая, в самый разгар первой волны пандемии и карантина в России, петербургский бренд аксессуаров Arny Praht запустил на своем сайте мультибрендовый маркетплейс. Компания предложила близким по духу и ассортименту маркам разместить на странице свою продукцию, поддержав таким образом те бренды, которые сильно нуждались в торговой площадке. Партнеры могли разместить на сайте Arny Praht до 10 артикулов, оплатив 30% комиссии: эта цифра складывалась из стоимости доставки до клиента, возможного возврата, хранения на складе Arny Praht, а также рекламной поддержки продукта.

Платформа Fashionomics Africa

Африканский банк развития под руководством организации «Гендер, женщины и гражданское общество» и в сотрудничестве с Департаментом промышленности и торговли создал платформу для поддержки креативной индустрии страны. Основная цель портала Fashionomics Africa — дать возможность африканским предпринимателям из сферы производства текстиля, одежды и аксессуаров развивать свой бизнес. При этом особый упор сделан на предоставление рабочих мест женщинам и молодежи. Помогать предпринимателям создатели портала обещают сразу в нескольких направлениях. В том числе предоставлять доступ к аналитике рынка, обеспечивать финансовую поддержку, соединяя бренды с банками, инвесторами и краудфандинговыми платформами, искать наставников, а также помогать с обучением, проводя различные тренинги.

Шанхайская неделя моды

Неделя моды в Шанхае в этот раз также поддерживает независимых дизайнеров и бренды. В партнерстве с Alibaba и Taobao организаторы Shanghai Fashion Week помогают своим подопечным перейти с традиционных средств общения с аудиторией (например, пресс-конференций и модных шоу) на диджитальные. Специально для этого компания Alibaba интегрировала свои передовые технологии, предлагая дизайнерам использовать в коммуникации с покупателями прямые эфиры, короткие ролики и другие цифровые инструменты. Одновременно с этим китайский маркетплейс JD.com разработал ряд инициатив, направленных на повышение активности брендов с точки зрения маркетинга и продвижения. А еще весной эта же площадка запустила кампанию Spring Raindrop Plan, в рамках которой 1,5 миллиарда юаней (почти 230 миллионов долларов) были выделены брендам, больше всего пострадавшим от пандемии. JD предложил им систему купонов, прямые эфиры, разработку контент-маркетинга и другие инициативы.

Бренд традиционной индийской одежды сари Tant