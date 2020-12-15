Выбрать подарок мужчине — задача не из простых. Особенно если этот мужчина увлечен модой и следит за тенденциями, а в его системе ценностей Supreme не считается лучшим брендом в мире. Афиша Daily собрала 35 беспроигрышных идей.

Шарф Burberry

Вместо тысячи слов. Просто шарф Burberry.
22 499 р.

Сумка Carhartt WIP

Камуфляжный тоут из фирменного рипстоп Carhartt WIP.
2300 р.

Набор для ухода Solemate

Комплексный набор для ухода за кроссовками. Наверняка среди ваших друзей есть ценители и коллекционеры
2955 р.

Сумка Comme des Garçons Shirt

Сумка тоут, украшенная принтом культового граффити-художника Futura.
27 800 р.

Мыло Byredo

Если с ароматом парфюма можно прогадать, то жидкое мыло, которым приятно пользоваться, точно пригодится.
4688 р.

Шарф Aimé Leon Dore x Woolrich

Будто бы перешитый из стеганой куртки шарф. Такой будет сложнее потерять.
18 499 р.

Свеча retaW

Свеча от популярного среди знатоков токийского парфюмерного бренда.
3509 р.

Кружка Mellow Ceramics

Кружка с потенциалом. Она может стать любимой у того, кому вы ее подарите.
4949 р.

Кофемашина Nescafé Dolce Gusto

Еще одна капсульная кофемашина от Nescafé Dolce Gusto. С футуристичным дизайном и сенсорным управлением.
10 990 р.

Туалетная вода Comme des Garçons Garage

По задумке парфюмеров CdG, именно так пахнет в гараже, который используют как художественную мастерскую.
7800 р.

Подставка Kuumba International

Лаконичная подставка для ароматических палочек. Доступна в трех цветовых решениях: белом, черном и зеленом.
1500 р.

Кольцо Maria Black

Идеальное кольцо. Не слишком броское, но и не слишком скучное.
£144

Книга «Japanese Design Since 1945»

Роскошный том, посвященный истории японского дизайна.
4409 р.

Крем для бритья Le Labo

Крем крафтового американского бренда с классической отдушкой в духе барбершопов.
2600 р.

Набор игрушек Carhartt WIP

Елочные игрушки для самых преданных поклонников Carhartt WIP.
4600 р.

Брелок Prada

Брелок в форме фирменного логотипа Prada. Маленький подарок по цене пары джинсов.
£135

Браслет Ambush

Напоминание о детстве и просто красивый браслет.
21 999 р.

Чайник HAY Marbled Teapot

Невероятно красивый фарфоровый чайник.
4049 р.

Маска Pleasures

Что уж там! Какое время, такие подарки.
1990 р.

Книга «Fragment #2»

Второй том — посвящение ветерану токийской моды и уличной культуры Хироши Фудживаре.
4049 р.

Карабин Uniform Experiment

Карабин из прочного алюминия с тремя кольцами — для ключей, ключниц или брелоков.
6000 р.

Кейс Carhartt WIP

Небольшой металлический кейс, который подойдет для инструментов или других мелочей.
6990 р.

Брелок Undercover x Medicom

Брелок с медвежатами Medicom в интерпритации Undercover.
£20

Стул Liberaiders

Складной стул; в квартиру, на дачу или, например, в гараж.
11 000 р.

Серебряный браслет Undercover

Серебряный браслет с чередующимися гравировками «Chaos» и «Balance» на звеньях.
46 000 р.

Сумка Barbour x Noah

Незаслуженно обделенная вещь из сильной коллаборации Barbour x Noah.
17 300 р.

Шарф Nanamica

Довольно необычная альтернатива привычным шарфам.
10 709 р.

Парфюмерная вода Frederic Malle Dries Van Noten

Гений от парфюмерного маркетинга отдает дань гению дизайна. Даже если аромат окажется не близким, такую вещь приятно хранить в коллекции.
16 000 р.

Рюкзак Premiata x côte & ciel

Рюкзак из недавней коллаборации итальянского бренда с мастерами аксессуаров côte & ciel.
€378

Стремянка Faces & Laces

Стремянка ручной работы из суперлимитированного релиза Faces & Laces «Артфекаты уличной культуры».
8000 р.

Миска Pueblo

Белая керамическая миска для эстетов-минималистов.
2490 р.

Фартук Puebco

Необычный фартук для поклонников милитари-стиля.
1990 р.

Ароматические палочки Kuumba International

Палочки от мастеров благовоний Kuumba International. На выбор доступен целый ряд ароматов: «Лесной дождь», «Марокканский чай», «Ямайская ночь» и т. д.
900 р.

Кружка Snow Peak

Броская кружка для любителей аутдор-утех.
4049 р.

Книга The Adidas Archives

Фоткокнига, посвященная архивным моделям кроссовок немецкого спортивного бренда.
8999 р.