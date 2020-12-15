Выбрать подарок мужчине — задача не из простых. Особенно если этот мужчина увлечен модой и следит за тенденциями, а в его системе ценностей Supreme не считается лучшим брендом в мире. Афиша Daily собрала 35 беспроигрышных идей.
Шарф Burberry
Вместо тысячи слов. Просто шарф Burberry.22 499 р.
Сумка Carhartt WIP
Камуфляжный тоут из фирменного рипстоп Carhartt WIP.2300 р.
Набор для ухода Solemate
Комплексный набор для ухода за кроссовками. Наверняка среди ваших друзей есть ценители и коллекционеры2955 р.
Сумка Comme des Garçons Shirt
Сумка тоут, украшенная принтом культового граффити-художника Futura.27 800 р.
Мыло Byredo
Если с ароматом парфюма можно прогадать, то жидкое мыло, которым приятно пользоваться, точно пригодится.4688 р.
Шарф Aimé Leon Dore x Woolrich
Будто бы перешитый из стеганой куртки шарф. Такой будет сложнее потерять.18 499 р.
Свеча retaW
Свеча от популярного среди знатоков токийского парфюмерного бренда.3509 р.
Кружка Mellow Ceramics
Кружка с потенциалом. Она может стать любимой у того, кому вы ее подарите.4949 р.
Кофемашина Nescafé Dolce Gusto
Еще одна капсульная кофемашина от Nescafé Dolce Gusto. С футуристичным дизайном и сенсорным управлением.10 990 р.
Туалетная вода Comme des Garçons Garage
По задумке парфюмеров CdG, именно так пахнет в гараже, который используют как художественную мастерскую.7800 р.
Подставка Kuumba International
Лаконичная подставка для ароматических палочек. Доступна в трех цветовых решениях: белом, черном и зеленом.1500 р.
Кольцо Maria Black
Идеальное кольцо. Не слишком броское, но и не слишком скучное.£144
Книга «Japanese Design Since 1945»
Роскошный том, посвященный истории японского дизайна.4409 р.
Крем для бритья Le Labo
Крем крафтового американского бренда с классической отдушкой в духе барбершопов.2600 р.
Набор игрушек Carhartt WIP
Елочные игрушки для самых преданных поклонников Carhartt WIP.4600 р.
Брелок Prada
Брелок в форме фирменного логотипа Prada. Маленький подарок по цене пары джинсов.£135
Браслет Ambush
Напоминание о детстве и просто красивый браслет.21 999 р.
Чайник HAY Marbled Teapot
Невероятно красивый фарфоровый чайник.4049 р.
Маска Pleasures
Что уж там! Какое время, такие подарки.1990 р.
Книга «Fragment #2»
Второй том — посвящение ветерану токийской моды и уличной культуры Хироши Фудживаре.4049 р.
Карабин Uniform Experiment
Карабин из прочного алюминия с тремя кольцами — для ключей, ключниц или брелоков.6000 р.
Кейс Carhartt WIP
Небольшой металлический кейс, который подойдет для инструментов или других мелочей.6990 р.
Брелок Undercover x Medicom
Брелок с медвежатами Medicom в интерпритации Undercover.£20
Стул Liberaiders
Складной стул; в квартиру, на дачу или, например, в гараж.11 000 р.
Серебряный браслет Undercover
Серебряный браслет с чередующимися гравировками «Chaos» и «Balance» на звеньях.46 000 р.
Сумка Barbour x Noah
Незаслуженно обделенная вещь из сильной коллаборации Barbour x Noah.17 300 р.
Шарф Nanamica
Довольно необычная альтернатива привычным шарфам.10 709 р.
Парфюмерная вода Frederic Malle Dries Van Noten
Гений от парфюмерного маркетинга отдает дань гению дизайна. Даже если аромат окажется не близким, такую вещь приятно хранить в коллекции.16 000 р.
Рюкзак Premiata x côte & ciel
Рюкзак из недавней коллаборации итальянского бренда с мастерами аксессуаров côte & ciel.€378
Стремянка Faces & Laces
Стремянка ручной работы из суперлимитированного релиза Faces & Laces «Артфекаты уличной культуры».8000 р.
Миска Pueblo
Белая керамическая миска для эстетов-минималистов.2490 р.
Фартук Puebco
Необычный фартук для поклонников милитари-стиля.1990 р.
Ароматические палочки Kuumba International
Палочки от мастеров благовоний Kuumba International. На выбор доступен целый ряд ароматов: «Лесной дождь», «Марокканский чай», «Ямайская ночь» и т. д.900 р.
Кружка Snow Peak
Броская кружка для любителей аутдор-утех.4049 р.
Книга The Adidas Archives
Фоткокнига, посвященная архивным моделям кроссовок немецкого спортивного бренда.8999 р.