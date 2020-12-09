Открывать окошки адвент-календаря обычно начинают с 1 декабря, чтобы успеть посмотреть все подарки до католического рождества. Но ничто не мешает распечатать несколько ячеек сразу: так что подарить адвент-календарь близким (или себе) можно и сейчас, и в сам Новый год.

Lumene

В рождественском наборе финской марки — 24 средства: как бестселлеры Lumene, так и новинки этого года. 17 продуктов по уходу за кожей и 7 продуктов для легкого и естественного макияжа. Дизайн календаря напоминает затейливые рисунки, которые мороз рисует на стеклах.

Yves Rocher

Новогодний календарь предназначен для создания праздничного образа: внутри можно найти семь декоративных продуктов, причем шесть из них — полноразмерные. Подарок понравится тем, кому не безразлична судьба планеты: картонная упаковка изготовлена из древесины подведомственных лесов и подлежит вторичной переработке.

Zara Home

Испанский масс-маркет придумал решение для тех, кто хочет самостоятельно собрать небольшие подарки, но не знает, куда их положить. В Zara Home можно найти деревянный календарь в виде книги с ящичками. Есть даже подсветка, которая работает от батареек: такой календарь можно использовать как предмет интерьера.

Nars

Ваша подруга обожает макияж с акцентом на губы? Ей точно понравится рождественский календарь от Nars: бренд собрал в нарядной коробке исключительно продукты для губ — помады, пигменты и карандаши. Всего 12 бестселлеров.

NYX

Еще один набор для тех, чей мейкап строится вокруг ярких губ. NYX предлагает 12 продуктов в сочных цветах: блеск для губ, два вида жидких помад и матовую помаду. А также уходовое масло.

MAC

Крутите барабан: MAC подготовил к праздникам адвент-календарь Boom Boom Wow. Внутри 12 декоративных миниатюр для создания праздничного макияжа, включая тушь, блески для губ, помады и тени.

Mankind

Бренды не балуют мужчин адвент-календарями, а зря: во-первых, тренд на мужской уход набирает обороты, а во-вторых, мужчины тоже любят сюрпризы. В календаре Mankind 12 продуктов для ухода за собой: среди них — гель для умывания, скраб, сыворотка для лица, крем для рук, увлажняющее масло, гель для душа и даже зубная паста.

Art & Fact

Идеальный подарок для тех, кто внимательно изучает этикетки с составом продуктов и выбирает средства на стыке фармакологии и косметологии. В наборе — 10 полноразмерных продуктов: гель-бальзам для умывания со скваланом, крем для лица с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, сыворотка для лица с кофеином и другие уходы с активными формулами.

Benefit

Календарь Shake Your Beauty поможет создать макияж от и до: в нем можно найти два вида праймеров, а также всевозможные продукты для глаз и бровей. Всего 12 средств.

Kiehl's