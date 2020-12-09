Коллекционер и дизайнер классической военной одежды Найджел Кабурн выпускает третью совместную со скейтерским брендом Element коллекцию. Как и в случае с предыдущими релизами сторон, в новый вошли добротные вещи в милитари-стилистике, образцово адаптированные под городскую среду.

Основу коллекции составляет верхняя одежда из технологичных материалов: две парки с классическим дизайном и минимальным декором, утепленный анорак, двусторонняя куртка (с флисом на оборотной) и пуховый жилет. Отдельного упоминания заслуживает белая кофта из флиса, с обеих сторон украшенная масштабным принтом с медведем. Также в коллекции представлены худи, свитшоты с отложным воротником, кардиган с лаконичной вышивкой, джинсы свободного кроя, спортивные брюки и шапки-бини.