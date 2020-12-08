Идеально для зимы в России.

Союз немецкого спортивного бренда и американского исполнителя можно по праву считать одним из самых интересных и плодотворных в этом десятилетии.
Только за этот год стороны выпустили капсулу базовых вещей в ярких цветах, «вязаные» Superstar, обновленные версии кроссовок NMD и футбольные джерси в винтажном стиле.

Очередной релиз Фаррелла Уильямса и adidas Originals — коллекция Triple Black, рассчитанная на 19 позиций. Как можно догадаться по названию, все позиции из релиза выполнены в черном цвете: худи, свитшоты, футболки, спортивные брюки и шорты. Помимо одежды в релизе представлены интерпретации 14 различных моделей кроссовок: от классических Samba, Superstar и Stan Smith до современных Ultra Boost, Sobakov 2.0 и Solar Hu Glide.

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Глобальный релиз коллекции Triple Black запланирован на 12 декабря. В России одежду и обувь можно будет купить во флагмане adidas Originals на Кузнецком Мосту, на официальном сайте и в избранных магазинах спортивного бренда. Диапазон цен коллекции — от 4 999 рублей за футболку до 13 999 рублей за кроссовки Sobakov 2.0.

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