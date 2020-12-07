Футболки для детей и взрослых, носки и шоперы.

Независимый книжный магазин для детей «Маршак» выпустил линейку мерча. В релиз, получивший название «Детские страхи», вошли девять позиций. Примечательно, что не только детских, но и взрослых.

Основа коллекции — черные и белые футболки, носки и шоперы собственного производства, сшитые из мягкого хлопка. Каждая вещь украшена специальными созданными принтами авторства семилетнего художника Феди Быстрова. Дополняет релиз набор переводных татуировок.