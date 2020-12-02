Для творческих людей карантин стал самым плодотворным временем: складывается ощущение, что большинство новых брендов зародилось именно в весенний локдаун. Marshall Columbia — как раз один из таких.
При том что марке всего полгода, ее уже носят Майли Сайрус и Хантер Шефер из «Эйфории». А ключевой продукт Marshall Columbia — неоновые сумки-подушки, украшенные винтажным бисером, — мгновенно исчезают с «полок» онлайн-магазинов. Что известно о дизайнере на данный момент?
24-летний дизайнер Маршалл Коламбия считает, что ему повезло вырасти в свободной среде, где ничто не мешало его самоопределению. «Одни из моих самых счастливых детских воспоминаний — как я бегаю по дому в балетном костюме сестры, играю с ее Барби, создаю поделки, вяжу и играю с соседями в переодевалки. Сейчас я понимаю, что именно тогда произошло мое первое определение себя как квир-персоны». Маршалл хочет отразить эту свободу в своих проектах и показать, что человек волен одеваться так, как он хочет. По мнению дизайнера, экспериментировать с одеждой можно в любом возрасте.
Три года назад Маршалл переехал из Денвера в Нью-Йорк, чтобы изучать дизайн одежды в Fashion Institute of Technology (FIT). Вскоре после переезда он познакомился с дизайнером костюмов Диего Монтойей и стал помогать ему в свободное от учебы время. По утрам и все выходные он работал в студии над проектами о кроссдрессерах. По окончании института Маршалл устроился в HBO помощником художника по костюмам для «We’re Here» — тревел-шоу, где три известных дрэг-квин путешествуют по Америке. Несмотря на то, что дизайн костюмов был увлекательным занятием и многому его научил, Маршалл всегда знал, что хочет стать дизайнером.
Во время весеннего локдауна все сложилось: съемки шоу приостановились, и Коламбия остался без работы. Свободное время он решил провести с пользой — организовал студию прямо у себя в гостиной. Первым предметом в коллекции Marshall Columbia стали сумки-подушки, выполненные в неоновой палитре и украшенные каплями бисера. Сумки представлены в двух размерах — маленьком и среднем, стоимостью 155 и 205 долларов соответственно. А уже в июле появилась небольшая линейка одежды — велосипедки, лосины и боди с вырезами, платье-баллон, брючный костюм и даже бра. Почти все это — с декором в виде бисера.
Последний дроп дизайнера — линия трикотажа, созданная совместно с дизайнером Шрадха Кочхар, которая специализируется на вязаных изделиях. В нее вошли яркие свитеры, платья, шарфы и велосипедки в узор аргайл, выполненные на устойчивом производстве в Мумбае. Говоря о планах на будущее, Маршалл обещает не торопиться с расширением коллекции. Он работает одновременно над несколькими проектами для своего бренда, включая коллаборации с другими дизайнерами, и пока просто хочет набраться опыта. Также он не уверен насчет сезонности своих коллекций и скорее поддерживает идею дропов. А пока его импровизированная студия в гостиной переехала в новое пространство, чему Маршалл Коламбия очень рад.