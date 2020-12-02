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Три года назад Маршалл переехал из Денвера в Нью-Йорк, чтобы изучать дизайн одежды в Fashion Institute of Technology (FIT). Вскоре после переезда он познакомился с дизайнером костюмов Диего Монтойей и стал помогать ему в свободное от учебы время. По утрам и все выходные он работал в студии над проектами о кроссдрессерах. По окончании института Маршалл устроился в HBO помощником художника по костюмам для «We’re Here» — тревел-шоу, где три известных дрэг-квин путешествуют по Америке. Несмотря на то, что дизайн костюмов был увлекательным занятием и многому его научил, Маршалл всегда знал, что хочет стать дизайнером.