Byredo представил не совсем типичную для своего парфюмерного дома коллаборацию с Cactus Jack — лейблом Трэвиса Скотта. Результатом совместной работы с рэпером стали парфюм и свеча под названием Space Rage. Композиция аромата описана так: верхние ноты — космическая пыль и частицы антивещества, средние — звездный свет и запах сверхновой звезды, основа — атмосферные испарения и темный туман.