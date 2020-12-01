Наполните дом ароматом космической пыли.
Byredo представил не совсем типичную для своего парфюмерного дома коллаборацию с Cactus Jack — лейблом Трэвиса Скотта. Результатом совместной работы с рэпером стали парфюм и свеча под названием Space Rage. Композиция аромата описана так: верхние ноты — космическая пыль и частицы антивещества, средние — звездный свет и запах сверхновой звезды, основа — атмосферные испарения и темный туман.
Приобрести парфюм и свечу можно за €197 и €65 соответственно, правда, сейчас они полностью раскуплены и в интернет-магазине Byredo, и на сайте Cactus Jack.