Не так давно британский рэпер анонсировал выход второго студийного альбома «Tyron». За ним последовали новые треки, повышенная активность в соцсетях и, конечно, мерч. Вместо привычных футболок, лонгсливов и худи Slowthai выпустил защитные маски для лица.

Аксессуар украшен жутковатым принтом с улыбкой и носом рэпера. Помимо того, что это ход в духе Slowthai, стоит отметить одну деталь. Вполне возможно, что рэпер хотел оставить отсылку к раннему альбому Aphex Twin «Richard D.James Album» (вот его обложка).