Когда игрушки стоят дороже самой елки.
Предвосхищая праздники, модный дом выпустил роскошный набор елочных игрушек. В него вошли четыре украшения с брендингом Dior и внушительными узорами в духе иллюминированных рукописей. Каждая игрушка выполнена из яркого цветного стекла и дополнена деталями из латуни. Размер одного шара — 12 см.
Набор елочных игрушек Dior уже поступил в продажу. Купить его можно на официальном сайте модного дома. Комплект игрушек в коробке со специальным дизайном обойдется в 600 долларов.