Предвосхищая праздники, модный дом выпустил роскошный набор елочных игрушек. В него вошли четыре украшения с брендингом Dior и внушительными узорами в духе иллюминированных рукописей. Каждая игрушка выполнена из яркого цветного стекла и дополнена деталями из латуни. Размер одного шара — 12 см.