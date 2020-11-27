Пока одни магазины закидывают своих покупателей специальными предложениями к «черной пятнице», а некоторые объявляют неделю или даже месяц скидок, другие отказываются от этой акции вообще. «Афиша Daily» узнала у локальных и международных марок, почему они не проводят распродажу.

Изначально «черная пятница» — это пятница после Дня благодарения, с которой начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Несмотря на то что сам праздник отмечается только в США и Канаде, традиция проводить «черную пятницу» быстро распространилась по всему миру как хороший маркетинговый ход. Однако не все бренды готовы поддержать такую акцию.

«Периодика»

@periodicapress

«Мы изначально выбрали политику единой честной цены для наших продуктов и не поддерживаем акции и большие скидки. Во-первых, политика единой цены кажется нам честным отношением ко всем клиентам — нет тех, кто купил за полную цену, и тех, кто купил со скидкой 50%. Во-вторых, у нас высокая себестоимость, потому что мы любим и выбираем дорогие бумагу и переплетные материалы. Мы не хотим играть с ценами: делать наценку 300%, чтобы на время акций давать скидки 50–90%. В-третьих, мы в команде сходимся во мнении, что скидки и акции являются агрессивными триггерами для психики человека. Мы не хотим, чтобы покупатели торопились «использовать свой последний шанс», и не готовы манипулировать своими клиентами. И последнее: мы за осознанные покупки. Время распродаж и акций — это одновременно и время импульсивных покупок ненужных вещей. Самая экологичная привычка — это покупать то, что вы действительно хотите и что будет вас радовать долго».

Monki

@monki

«С прошлого года мы приняли решение больше не участвовать в Black Friday. Теперь этот день стал для нас еще одной возможностью поговорить об устойчивом развитии в моде. В этом ноябре, как раз накануне Black Friday, мы представили Green Machine — первую машину, способную полностью разделять хлопок и полиэстер для их дальнейшей переработки в промышленном масштабе. Бoльшая часть современной одежды изготовлена из смеси хлопка с полиэстером, и до появления Green Machine не существовало коммерческого метода, который позволял бы полностью перерабатывать эту одежду в новую. Теперь есть! И мы уже выпустили первую коллекцию с применением технологии Green Machine — это спортивный костюм из худи и брюк, на котором вышит призыв: «Respect your mother (nature)». Пока выпуск лимитирован, но к осени 2021 года мы планируем наладить широкое производство».

IWA

@iwa.underwear

«Мы игнорируем Black Friday, так как распродажи обесценивают приложенные усилия, а также негативно влияют на восприятие концепции бренда, на его суть. Мы стремимся привлечь думающих людей, которым нужно больше времени на принятие решения о покупке. Подобная аудитория выбирает бренд скрупулезно, а затем остается с нами надолго. Поддержать Black Friday — значит подвести клиентов, которые выбрали нас, соглашаясь с ценообразованием, потому что поддерживают наше стремление к развитию локального модного рынка и понимают, насколько это бывает непросто. Конечно, мы используем ограниченное количество промокодов, но исключительно в рамках программы лояльности для постоянных клиентов и клиентского сервиса».

Vatnique

@vatniquecouture

«У нас не бывает скидок, потому что не с чего «скидывать». У нас нет постоянного стока, а значит, нет склада и нам не нужно расчищать его под новые поставки и генерировать продажи скидками. Это и есть часть реализации нашей стратегии устойчивого развития. Мы изготавливаем куртки на заказ, а то, что в наличии, продаем дороже. Если покупатель хочет куртку дешевле, он может найти ее на «Авито»: перепродажа, это здорово и здорово!».

Laroom

@laroombrand

«Мы уже несколько лет не принимаем участие в «черной пятнице». Если говорить про этот сезон, то после карантинного простоя у нас и нет такого количества товара, чтобы участвовать в сомнительных мероприятиях. А если про отношение к «черной пятнице» в целом, то нам не совсем понятно, как у нас прижилась американская традиция, которая связана с Днем благодарения. Нет ничего общего между толпами людей, которые выносят технику без разбора, и брендами сегментов люкс и премиум. Это выгодно прежде всего ретейлерам, которые получают свои проценты от любой продажи. Я думаю, что Laroom может позволить себе не участвовать в этой гонке. Мы хотели бы, чтобы наши покупатели подходили осознанно к выбору вещей, тем более они знают, что наценки на наши изделия минимальны. Мы участвуем в сезонных распродажах в рамках мирового фешен-календаря, и наши клиенты всегда могут отследить это на сайте».

Blizhe

@blizhe

«Мы в принципе не практикуем скидки. В «черной пятнице» участвовали только 1 раз, пару лет назад: не делали скидки, но дарили трусы/пояс/аксессуары при покупке. Для себя решили так: вместо того чтобы закладывать в цену будущую скидку, лучше сразу поставить честную стоимость и продавать по ней в течение всего года. Клиентам так и объясняем, что, вместо того чтобы сначала завышать цену, а затем устраивать распродажи, мы изначально продаем по нормальным ценам. Тем более у нас нет коллекций, сезонов, и остатков тоже нет. Касательно «черной пятницы» в 2020 году — это уже просто наш небольшой протест бессмысленной системе. Из‑за курса рубля стоимость некоторых материалов выросла чуть ли не в 2 раза (хотя сам курс вырос не так сильно), так что мы планируем поднять цены в декабре. «Черная пятница» стала хорошим поводом предупредить клиентов о росте цен, так как мы стараемся быть честными с покупателями».

Lush

@lush_russia

«Наша компания не делает скидок и распродажу проводит всего один раз в году — в январе, когда мы расстаемся с новогодней коллекцией и освежаем товарный запас. Мы считаем, что наши покупатели должны выбирать только те продукты, которые им нужны, удовлетворяют их потребности и нравятся своими свойствами. Цена в данном случае является отвлекающим фактором: очень легко, поддавшись ажиотажу, накупить ненужной косметики, которая будет потом пылиться на полке. Мы хотим, чтобы потребление становилось более осознанным».

Minimalust

@minimalustjewelry

«Каждое украшение мы делаем на заказ, и у нас просто не бывает остатков товара, который необходимо распродать. Вдобавок наши розничные цены не рассчитаны на скидки, поэтому нам невыгодно делать распродажи. Клиенты пару раз писали нам накануне «черной пятницы» и интересовались, ждать ли скидок. Мы честно отвечаем, что распродажи не будет, и всегда объясняем, почему так сложилось. И в ответ получаем понимание и поддержку, за что очень благодарны своим покупателям».

Vagabond

@vagabondshoemakers

«Мы считаем, что каждая покупка должна быть обдумана, и призываем покупать только то, что вам действительно нравится. Vagabond выступает за бережное отношение к вещам и за их многократное использование. «Черная пятница» же, как правило, приводит к ненужному потреблению, что противоречит устойчивому развитию нашей отрасли».