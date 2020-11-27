Пока одни магазины закидывают своих покупателей специальными предложениями к «черной пятнице», а некоторые объявляют неделю или даже месяц скидок, другие отказываются от этой акции вообще. «Афиша Daily» узнала у локальных и международных марок, почему они не проводят распродажу.

Изначально «черная пятница» — это пятница после Дня благодарения, с которой начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Несмотря на то что сам праздник отмечается только в США и Канаде, традиция проводить «черную пятницу» быстро распространилась по всему миру как хороший маркетинговый ход. Однако не все бренды готовы поддержать такую акцию.

«Мы изначально выбрали политику единой честной цены для наших продуктов и не поддерживаем акции и большие скидки. Во-первых, политика единой цены кажется нам честным отношением ко всем клиентам — нет тех, кто купил за полную цену, и тех, кто купил со скидкой 50%. Во-вторых, у нас высокая себестоимость, потому что мы любим и выбираем дорогие бумагу и переплетные материалы. Мы не хотим играть с ценами: делать наценку 300%, чтобы на время акций давать скидки 50–90%. В-третьих, мы в команде сходимся во мнении, что скидки и акции являются агрессивными триггерами для психики человека . Мы не хотим, чтобы покупатели торопились «использовать свой последний шанс», и не готовы манипулировать своими клиентами. И последнее: мы за осознанные покупки. Время распродаж и акций — это одновременно и время импульсивных покупок ненужных вещей. Самая экологичная привычка — это покупать то, что вы действительно хотите и что будет вас радовать долго».

«С прошлого года мы приняли решение больше не участвовать в Black Friday. Теперь этот день стал для нас еще одной возможностью поговорить об устойчивом развитии в моде. В этом ноябре, как раз накануне Black Friday, мы представили Green Machine — первую машину, способную полностью разделять хлопок и полиэстер для их дальнейшей переработки в промышленном масштабе. Бoльшая часть современной одежды изготовлена из смеси хлопка с полиэстером, и до появления Green Machine не существовало коммерческого метода, который позволял бы полностью перерабатывать эту одежду в новую. Теперь есть! И мы уже выпустили первую коллекцию с применением технологии Green Machine — это спортивный костюм из худи и брюк, на котором вышит призыв: «Respect your mother (nature)». Пока выпуск лимитирован, но к осени 2021 года мы планируем наладить широкое производство».

«Мы игнорируем Black Friday, так как распродажи обесценивают приложенные усилия, а также негативно влияют на восприятие концепции бренда, на его суть. Мы стремимся привлечь думающих людей, которым нужно больше времени на принятие решения о покупке. Подобная аудитория выбирает бренд скрупулезно, а затем остается с нами надолго. Поддержать Black Friday — значит подвести клиентов, которые выбрали нас, соглашаясь с ценообразованием, потому что поддерживают наше стремление к развитию локального модного рынка и понимают, насколько это бывает непросто. Конечно, мы используем ограниченное количество промокодов, но исключительно в рамках программы лояльности для постоянных клиентов и клиентского сервиса».

«У нас не бывает скидок, потому что не с чего «скидывать». У нас нет постоянного стока, а значит, нет склада и нам не нужно расчищать его под новые поставки и генерировать продажи скидками. Это и есть часть реализации нашей стратегии устойчивого развития. Мы изготавливаем куртки на заказ, а то, что в наличии, продаем дороже. Если покупатель хочет куртку дешевле, он может найти ее на «Авито»: перепродажа, это здорово и здорово!».

«Мы уже несколько лет не принимаем участие в «черной пятнице». Если говорить про этот сезон, то после карантинного простоя у нас и нет такого количества товара, чтобы участвовать в сомнительных мероприятиях. А если про отношение к «черной пятнице» в целом, то нам не совсем понятно, как у нас прижилась американская традиция, которая связана с Днем благодарения. Нет ничего общего между толпами людей, которые выносят технику без разбора, и брендами сегментов люкс и премиум. Это выгодно прежде всего ретейлерам, которые получают свои проценты от любой продажи. Я думаю, что Laroom может позволить себе не участвовать в этой гонке. Мы хотели бы, чтобы наши покупатели подходили осознанно к выбору вещей, тем более они знают, что наценки на наши изделия минимальны. Мы участвуем в сезонных распродажах в рамках мирового фешен-календаря, и наши клиенты всегда могут отследить это на сайте».

«Мы в принципе не практикуем скидки. В «черной пятнице» участвовали только 1 раз, пару лет назад: не делали скидки, но дарили трусы/пояс/аксессуары при покупке. Для себя решили так: вместо того чтобы закладывать в цену будущую скидку, лучше сразу поставить честную стоимость и продавать по ней в течение всего года. Клиентам так и объясняем, что, вместо того чтобы сначала завышать цену, а затем устраивать распродажи, мы изначально продаем по нормальным ценам. Тем более у нас нет коллекций, сезонов, и остатков тоже нет. Касательно «черной пятницы» в 2020 году — это уже просто наш небольшой протест бессмысленной системе. Из‑за курса рубля стоимость некоторых материалов выросла чуть ли не в 2 раза (хотя сам курс вырос не так сильно), так что мы планируем поднять цены в декабре. «Черная пятница» стала хорошим поводом предупредить клиентов о росте цен, так как мы стараемся быть честными с покупателями».

«Наша компания не делает скидок и распродажу проводит всего один раз в году — в январе, когда мы расстаемся с новогодней коллекцией и освежаем товарный запас. Мы считаем, что наши покупатели должны выбирать только те продукты, которые им нужны, удовлетворяют их потребности и нравятся своими свойствами. Цена в данном случае является отвлекающим фактором: очень легко, поддавшись ажиотажу, накупить ненужной косметики, которая будет потом пылиться на полке. Мы хотим, чтобы потребление становилось более осознанным».

«Каждое украшение мы делаем на заказ, и у нас просто не бывает остатков товара, который необходимо распродать. Вдобавок наши розничные цены не рассчитаны на скидки, поэтому нам невыгодно делать распродажи. Клиенты пару раз писали нам накануне «черной пятницы» и интересовались, ждать ли скидок. Мы честно отвечаем, что распродажи не будет, и всегда объясняем, почему так сложилось. И в ответ получаем понимание и поддержку, за что очень благодарны своим покупателям».