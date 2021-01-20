Современные дизайнеры украшений давно сосредоточены не на форме, а на содержании. Трендовая бижутерия не только красиво выглядит, но и готова решить как минимум еще одну бытовую проблему. Рассказываем о самых необычных концептах последних лет.

Misho Серьги, чтобы не потерять AirPods

Лондонская ювелирша индийского происхождения Сухани Парекх, как и многие другие владельцы AirPods, переживала, что наушники могут легко потеряться. Тогда ей в голову пришла идея создать крепления, которые помогали бы удерживать девайс, даже если он начнет выпадать, и при этом прилично выглядели. Так на свет появилась серия из четырех моделей серебряных серег-гвоздиков Pods с позолотой. Сухани оформила серьги-держатели так, чтобы и без наушников они выглядели как полноценное украшение, а сами эйрподсы можно было бы вставлять и вытаскивать, не снимая. Цены на функциональное украшение начинаются от 56 евро за самую простую модель в виде скобы до 100 евро за массивные полукольца.

Unbound Кольцо, которое доставляет удовольствие

Американский секс-тех-стартап Unbound выглядит как проект мечты: все главные сотрудники — женщины, а в инстаграме сплошь и рядом светлые идеи бодипозитива и секс-просвета. Кроме эстетичных девайсов из медицинского силикона и интимной косметики марка продает вибрационное кольцо в духе современных массивных украшений. Увесистый «гробик» из хирургической нержавеющей стали выпускается в золотистом или серебристом цвете. Кольцо полностью водонепроницаемое и перезаряжаемое. Вибрация активируется поворотом украшения, а ее рисунки можно менять с помощью кнопки на кольце, положением руки и постукиванием по основанию украшения. За бижутерию с секретом придется отдать около 7000 р.

D'heygere Серьги-кейсы

В своем манифесте дизайнерка Стефани Д'эже призывает использовать самые неожиданные повседневные вещи как аксессуары и украшения: щипцы для спагетти в качестве заколки для волос, моток скотча вместо браслета, портновский сантиметр как ожерелье и так далее. Необычному взгляду на обычные вещи Стефани научилась в Королевской академии изящных искусств в Антверпене, а после — во время работы дизайнером украшений для Maison Margiela, Dior, Jacquemus, Y/Project, A.P.C. В 2018 году она создала собственный бренд D'heygere. Сейчас в ассортименте марки десяток предметов одежды и аксессуаров, например ремень с пряжкой — держателем для зажигалки или карабин с ручкой. Самым занимательным украшением можно назвать серьги-хупы с контейнером стоимостью 390 евро. Сам бренд предлагает использовать их для хранения сигарет, банкнот, карандашей или украшать цветами.

NOMA Украшение против распознавания лиц

Студия из Варшавы в основном занимается мебелью, однако обеспокоенность проблемами тотальной слежки и деанонимизации привела дизайнеров к нетипичной работе с украшениями. Так появилась маска из латуни Incognito. Три элемента изделия перекрывают точки, на которые ориентируются системы распознавания лиц. Во время создания аксессуара дизайнер Ева Новак ориентировалась на алгоритмы вычисления Facebook. К сожалению, симпатичный и полезный концепт сложно запустить в массовую продажу: мерки для каждой маски должны сниматься индивидуально, иначе она не будет работать по назначению.