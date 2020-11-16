Dr. Martens продолжает отмечать юбилей своей главных ботинок. К 60-летию модели «1460» бренд выпустил серию 1460 Remastered, в рамках которой запланировал 12 коллабораций на базе силуэта. Вслед за совместными работами с Bape, Raf Simons, Yohji Yamamoto, Undercover, Pleasures, Needles и A-Cold-Wall последовал релиз с японскими производителем коллекционных игрушек Medicom Toy.

Пара получила рельефный верх из кожи с паттерном в виде медведей Be@rbrick (самая узнаваемая фигурка Medicom Toy). На боковой панели ботинок вышит красный знак «@» — такой же украшает металлические детали у основания шнуровки. На этом отсылки к медведям не закончились — внутренняя отделка пары выполнена из плюшевого флиса.