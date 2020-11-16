Российская марка, специализирующаяся на средствах по уходу за обувью, продолжает расширять ассортимент. Теперь арсенал Solemate пополнился сразу двумя новыми средствами для одежды.

Первый — гель для стирки курток с пуховым и синтетическим наполнителем TechCare Down. Средство сохраняет структуру и свойства утеплителя, не позволяя ему сбиваться в комки. Второй гель — TechCare Membrane, предназначенный для удаления пятен и запахов с вещей из технологичных материалов (Gore-Tex, SympaTex, eVent, Schoeller).

Оба средства идут во флаконах по 300 миллилитров. Как уверяют представители Solemate, каждого хватает на 10 стирок.