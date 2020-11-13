Русскоязычное сообщество обладательниц кудрявых волос подвело итоги Curly Awards 2020. Более 4000 человек проголосовали за лучшие средства для волос. «Афиша Daily» публикует шорт-лист мастхэвов.
Русскоязычное кудрявое сообщество расширяет свое влияние из года в год. Во многом благодаря блогеру Александре Шевелевой и ее телеграм-каналу «Так и ходи» все больше и больше людей узнают об особенностях ухода за вьющимися волосами. В этом году Александра даже открыла салон, специализирующийся на стрижках для кудрявых в Петербурге.
Тематические «кудрявые» чаты насчитывают тысячи девушек, которые в ежедневном режиме делятся подошедшими и не подошедшими средствами для «кудрявого метода». Поэтому второй год подряд сообщество устраивает голосования на звание лучшего продукта в многих категориях.
Лучшие продукты для кудрявых волос по версии Curly Awards 2020
Шампунь Schauma «Сила и объем» с хмелем
Ковош As I Am Coconut CoWash
Кондиционер TRESemme Botanique Nourish & Replenish
Ливин Kinky-Curly Knot Today
Маска Garnier Fructis Hair Mask Superfood «Банан»
Кастард Kinky-Curly Curling Custard
Гель для укладки волос Giovanni L.A. Natural Styling Gel
Крем для укладки Cantu Moisturizing Curl Activator
Рейтинг средств для кудрявых волос опубликован на отдельной странице и разбит на категории (в том числе по цене). Там же можно найти и список лучших аксессуаров. Примечательно, что дорогостоящий Dyson Supersonic здесь соседствует с насадкой с Aliexpress или старой футболкой в качестве альтернативы полотенцу.
Еще один рейтинг для премии составили curly-блогеры. С их выбором можно ознакомиться здесь.