Русскоязычное кудрявое сообщество расширяет свое влияние из года в год. Во многом благодаря блогеру Александре Шевелевой и ее телеграм-каналу «Так и ходи» все больше и больше людей узнают об особенностях ухода за вьющимися волосами. В этом году Александра даже открыла салон, специализирующийся на стрижках для кудрявых в Петербурге.

Тематические «кудрявые» чаты насчитывают тысячи девушек, которые в ежедневном режиме делятся подошедшими и не подошедшими средствами для «кудрявого метода». Поэтому второй год подряд сообщество устраивает голосования на звание лучшего продукта в многих категориях.