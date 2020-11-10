Кажется, еще никогда мы не проводили дома столько времени, сколько в 2020 году. Логично, что бренды и дизайнеры все больше внимания уделяют домашнему уюту, выпуская не только комфортную одежду, но и красивые предметы интерьера. Теперь H&M Home объявляет о сотрудничестве с Дианой фон Фюрстенберг.

Коллекция шведского масс-маркета и американского дизайнера включает в себя предметы интерьера с культовыми принтами из архивов бренда DVF. Вазы, наволочки, одеяла, свечи и другие вещи помогут создать комфортное и стильное пространство.

На снимке из анонса можно увидеть вазу с розовыми и оранжевыми штрихами (любимым цветовым сочетанием Дианы): скорее всего, нас ждет яркая коллекция в узнаваемой стилистике дизайнера. Точной даты релиза пока нет, но известно, что коллаборация поступит в продажу только в 2021 году.