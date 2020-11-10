Юбилейная капсула от пионеров стритвира.
Пионер стритвира продолжает отмечать свое 40-летие и выпускает коллаборацию с Comme Des Garçons. В совместный релиз сторон вошли классические вещи Stüssy, переосмысленные CDG.
Особенно выделяется темно-синий расслабленный комплект из куртки и брюк в полоску. Этакая неформальная альтернатива костюму. Еще отдельного упоминания заслуживает традиционный зеленый бомбер, декорированный броской вышивкой на спине. Также в коллаборацию вошли футболки, лонгсливы, панама и холщовый бомбер. Все они украшены совместным брендингом Stüssy и CDG
Коллаборация к 40-летию Stüssy поступит в продажу в эту пятницу, 13 ноября. Купить вещи можно будет в официальном интернет-магазине бренда, а также на сайте Dover Street Market.