Пионер стритвира продолжает отмечать свое 40-летие и выпускает коллаборацию с Comme Des Garçons. В совместный релиз сторон вошли классические вещи Stüssy, переосмысленные CDG.

Особенно выделяется темно-синий расслабленный комплект из куртки и брюк в полоску. Этакая неформальная альтернатива костюму. Еще отдельного упоминания заслуживает традиционный зеленый бомбер, декорированный броской вышивкой на спине. Также в коллаборацию вошли футболки, лонгсливы, панама и холщовый бомбер. Все они украшены совместным брендингом Stüssy и CDG