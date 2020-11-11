В начале ноября на «Нетфликсе» появился мини-сериал «Ход королевы», в котором Аня Тейлор-Джой сыграла роль одаренной шахматистки. Для тех, кто вдохновился новым шоу и решил обзавестись собственной доской, мы собрали 16 вариантов на любой вкус и кошелек. От дорожных магнитных до умной доски со встроенным компьютером.
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Как одеться в стиле Ани Тейлор-Джой из «Хода королевы»