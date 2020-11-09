Пара, вдохновленная столичной архитектурой.
Nike продолжает отмечать 30-летие кроссовок Air Max 90 и выпускает очередной релиз на базе классической модели. Новая пара посвящена Москве. Кроссовки сохранили узнаваемый силуэт и получили серую расцветку, вдохновленную столичной архитектурой и осенним небом. Разбавляют палитру разноцветные свуши и задники (синего и красного цветов).
Комбинированный верх из сетки и замши при этом дополнили светоотражающими вставками, серебристыми деталями на боковых панелях, а также двумя надписями кириллицей — «скорость» и «город».
Новые Air Max 90, посвященные Москве, поступят в продажу 14 ноября. Купить кроссовки можно будет на официальном сайте Nike и у избранных ретейлеров спортивного бренда (КМ20, Belief, ЦУМ и других).
Напомним, это не первые кроссовки в этом году, посвященные нашей столице. В августе adidas Originals выпустил московскую версию модели Superstar.