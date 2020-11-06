Олег сидит за кухонным столом в компании девушки, изображение которой проецируется на стену его кухни: на столе перед ними ужин, горящая свеча и небольшая ваза с цветами. Это один из снимков карантинного фотопроекта Габисова.

Точно такой же кадр с точки зрения композиции, использования проекции и даже предметов на столе можно увидеть в праздничной видеокампании H&M и крупнейшего индийского онлайн-магазина Myntra. Ролик показывает, что даже в условиях локдауна можно провести праздник в компании своих близких. Видеозвонок с использованием проектора — один из способов это сделать: единственное отличие кадра виртуального свидания от снимка Габисова заключается в том, что женщина и мужчина поменялись местами.