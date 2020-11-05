За последние десять лет немецкий спортивный гигант выпустил коллаборации с самыми разными брендами. В том числе, с такими величинами стритвира, как Bape и Undefeated. В 2013 году adidas Originals объединился с обоими сразу и выпустил совместные версии кроссовок ZX 5000 и Campus. В 2015-м стороны скооперировались вновь и представили коллаборационные кроссовки Superstar. В этом году пришло время для еще одного релиза — на базе модели ZX 8000.

Новая пара получила комбинированный верх из замши и нейлона с фирменным камуфляжным паттерном Bape. Помимо ярких расцветок (на выбор зеленая и черная) кроссовки отличаются максимальным брендингом. Символика Bape и Undefeated расположилась на язычках, боковых панелях, задниках и даже подошвах.