Даже если вы не слышали о Николь Маклафлин, то наверняка видели ее работы в инстаграме. Водолазку из шапок Carhartt, брюки из теннисных сумок Wilson, шорты из упаковок мармелада Haribo, чемодан из флисок Patagonia, зонтик из пуховиков The North Face — это лишь малая часть необычных вещей, которые американский графический дизайнер создавала в свободное время. Смелые и остроумные проекты Маклафлин довольно быстро разлетелись по инстаграму. Сейчас на ее аккаунт подписано более 523 тыс. человек.

Спустя год после онлайн-признания Маклафлин выпускает свою первую большую коллаборацию — совместные с Crocs сабо. Пара, созданная на базе главной модели бренда Classic Clog, отличается дополненной, более высокой конструкцией и необычным декором. Вдохновленные походами сабо идут вместе с компасом, фонариком, карабином, тросом и кошельком для хранения мелочей.