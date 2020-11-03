3 ноября — день выборов президента Америки. Модная индустрия не пропустила этот инфоповод, сделав его частью своей социальной повестки.

В этом году дизайнеры не ограничились просто мерчем с надписью «Голосуй!» к президентским выборам: марки подготовили социальные ролики, выложили в свободном доступе мотивационные плакаты, помогали с регистрацией на избирательные участки и занимались другой активностью.

Patagonia

Самые внимательные покупатели аутдор-бренда Patagonia заметили на оборотной стороне ярлыка одежды надпись «Голосуйте против придурков». Эту пасхалку можно было найти только на мужских и женских шортах, сделанных из органического хлопка. Как рассказал представитель марки, обращение адресуется не конкретным персонам, а всем политикам, которые игнорируют климатический кризис, наживаясь на добыче нефти и газа.

Nike

К президентским выборам Nike создал отдельную страницу сайта со всей информацией; оттуда можно скачать и распечатать мотивационные постеры с интересными фактами о голосовании (например, о том, что в 2020 году 80 миллионов молодых людей имеют право голоса). Там же есть промокод на поездки до избирательного участка, которые бренд сгенерировал вместе с сервисом такси Lyft. Кроме того, на сайте можно найти чек-лист по подготовке к выборам.

Levi’s

«Хватит просто обсуждать это. Голосуй за это!» — подобные призывы можно увидеть на футболках Levi’s, выпущенных ко дню выборов. Помимо капсульной коллекции, бренд запустил кампанию, куда пригласил селебрити и активистов — Хейли Бибер, Дэнни Трехо, Джейдена Смита и др. На сайте марки также можно найти памятку к выборам.

Dover Street Market

Мультибрендовый магазин Dover Street Market пригласил 25 брендов и художников создать капсульную коллекцию вместе с организацией When We All Vote. Среди участников — марки, которые обычно сотрудничают с магазином: Marc Jacobs, Stüssy, Off-White, Hood by Air. Прибыль от продаж коллекции, куда вошли футболки и свитшоты с призывами голосовать, будет направлена в WWAW, руководителем которой является бывшая первая леди США Мишель Обама.

Supreme

Supreme также сотрудничают с организацией When We All Vote: стритвир-бренд создал стикеры с QR-кодами, которые ведут на страницу регистрации на выборы. В инстаграме марки можно найти несколько фактов о голосовании: например, в 2016 году 10 миллионов американцев не воспользовались своим правом голоса.

Off-White

Off-White в преддверии выборов сотрудничает с объединением Fashion Our Future 2020 — эта организация использует голоса модного сообщества для того, чтобы донести до молодой аудитории необходимость прийти на выборы. Бренд выпустил футболку Model Voter эксклюзивно ко дню голосования.

Christian Siriano

Американский бренд Christian Siriano закрыл нью-йоркскую неделю моды сезона весна-лето — 2021 коллекцией с платьями, масками, шляпами и перчатками с надписями «Vote». В своем инстаграме марка напоминает прислать СМС, чтобы убедиться, что вы прошли регистрацию на выборы, и получить памятку избирателя.

Converse x Denim Tears

Тремейн Эмори (основатель Denim Tears) направил всю прибыль с продаж от коллаборации с Converse двум организациям — For Freedoms и Black Voters Matter. Обе занимаются осведомлением общин и развитием у них гражданской позиции, а также помогают оформить документы для голосования нуждающимся.

Bape

Bape также не стали разглагольствовать и просто напомнили о важности грядущих выборов. Американское подразделение японского бренда сделало это посредством футболок. На каждой из них нанесен специальный принт с фирменным логотипом (головой обезьяны) и подписью «Go! Vote».