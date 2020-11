Patagonia

Мультибрендовый магазин Dover Street Market пригласил 25 брендов и художников создать капсульную коллекцию вместе с организацией When We All Vote. Среди участников — марки, которые обычно сотрудничают с магазином: Marc Jacobs, Stüssy, Off-White, Hood by Air. Прибыль от продаж коллекции, куда вошли футболки и свитшоты с призывами голосовать, будет направлена в WWAW, руководителем которой является бывшая первая леди США Мишель Обама.