Можно ли назвать это туристическим шиком?
Люксовый бренд багажа выпускает коллекцию сумок кросс-боди в форме своих фирменных чемоданов. Для облегчения конструкции новых аксессуара вместо привычного алюминия использовали поликарбонат.
В комплекте к каждой сумке идет длинный кожаный ремешок; при желании его можно снять и получится клатч. Корпус аксессуара украшен брендингом Rimowa и двумя поперечными ремнями-застежками. На выбор доступны модели в белом, черном, розовом и зеленом цветах.
Сумки в форме чемоданов Rimowa поступят в продажу 3 декабря. Купить их можно будет на официальном сайте немецкого бренда багажа. Сколько они будут стоить, пока неизвестно.