Можно ли назвать это туристическим шиком?

Люксовый бренд багажа выпускает коллекцию сумок кросс-боди в форме своих фирменных чемоданов. Для облегчения конструкции новых аксессуара вместо привычного алюминия использовали поликарбонат. В комплекте к каждой сумке идет длинный кожаный ремешок; при желании его можно снять и получится клатч. Корпус аксессуара украшен брендингом Rimowa и двумя поперечными ремнями-застежками. На выбор доступны модели в белом, черном, розовом и зеленом цветах.

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