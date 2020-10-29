В 2018 году в Московском музее современного искусства была представлена персональная выставка американского художника Шепарда Фейри. Во время своего визита он также расписал стену на территории депо имени Апакова (самого старого трамвайного цеха Москвы), украсил часть фасада ТЦ «Атриум» и даже отыграл диджей-сет во флагмане adidas Originals на Кузнецком Мосту.

Прошло два года, и на этом отношения художника и российской столицы не закончились. Obey (бренд одежды Фейри) выпустил капсульную коллекцию, посвященную Москве.

В мини-релиз вошли базовые вещи — два худи, лонгслив и три футболки. Все вещи украшены специальным видоизмененным брендингом. Так, в фирменном квадратном логотипе с глазами рестлера Гиганта Андре (Andre the Giant) вместо слова Obey появилась «Москва».