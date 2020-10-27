Четверо мужчин с голыми торсами в плавках отдыхают у бассейна, и подпись — «Парни Форт-Лодердейла» (курортного города во Флориде): так выглядела обложка последнего номера Playgirl, вышедшего в 2015 году. Полностью обнаженная беременная Хлои Севиньи прикрывает грудь руками в объективе итальянского фотографа Марио Сорренти : а это — обложка обновленного Playgirl, который вышел в продажу в понедельник, 26 октября.

По словам издателя, новая версия максимально близка к той концепции, по которой Playgirl задумывался изначально: журнал запускался в 1973-м году во время бума феминизма и вначале содержал больше текстов, в том числе об абортах и равных правах, и меньше обнаженного тела. Обновленное издание будет соответствовать этому видению. 272 страницы номера поднимают такие темы, как неопределенность материнства (об этом как раз рассказывает Хлои), патриархат, БДСМ-практики в сексе, женский активизм, психическое здоровье и воспитание детей. В команде журнала — профессионалы, в разное время работавшие с Vogue Hommes, Harper's Bazaar, Dazed & Confused и Interview.

Playgirl должен был выходить два раза в год, но в 2020-м по понятным причинам читатели увидят только один номер: в нем, кстати, пока не будет рекламы. Журнал напечатан ограниченным тиражом в 2000 экземпляров и продается в газетных киосках Нью-Йорка и Лондона, а также онлайн за $20.