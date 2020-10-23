Нижнее белье должно быть эстетически привлекательным или просто практичным? Ответ — в новой коллекции Petra, для съемки которой российский бренд пригласил Авдотью Александрову, основательницу модельного агентства Lumpen.

Новая коллекция Petra включает в себя и роскошное игривое белье, и

удобные комфортные модели: так марка демонстрирует свою двойственность. Основным лейтмотивом для создания белья стала живопись «Наби» и стоящий за ней интерес европейских художников к японскому традиционному искусству.

Например, белье из крупной сетки украшено хрустальными каплями и напоминает роскошные люстры классических европейских интерьеров. А кимоно расписаны вручную в традиционной японской технике сибори в двух гаммах — кобальтово-синей и нежного цвета грейпфрута. Также в коллекции представлены модели, отвечающие той самой практической потребности: лифы с мягкими чашечками, элегантные топы и трусы разных форм, в том числе ультравысокие стринги, вручную расшитые стеклянными бусинами.

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